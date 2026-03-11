Elhúzódó háborúra számít a Közel-Keleten a német külügyminiszter

A látogatásról maga Johann Wadephul számolt be az ARD közszolgálati televíziónak adott nyilatkozatában. A miniszter a jeruzsálemi vizit előtt telefonon beszélt amerikai kollégájával, Marco Rubióval.

Az izraeli külügyminiszter, Gideon Szaár német kollégáját a háború céljairól tájékoztatta, és sürgette azt is, hogy Németország szakítsa meg diplomáciai kapcsolatait Teheránnal.

Wadephul egyetértett a háború deklarált céljaival, és a kancellárhoz hasonlóan elítélte az Iránt több évtizede uraló vallási rezsimet. Figyelmeztetett ugyanakkor Irán teljes szétesésének veszélyeire, és ennek kapcsán arra szólított fel, hogy ne tévesszék szem elől a gázai övezeti, valamint a libanoni helyzetet.

„Senkinek nem lehet érdeke a káosz, a polgárháború, illetve az ország teljes összeomlása”

– idézte az ARD a minisztert.

Figyelmeztetett arra, hogy a háború következményei súlyosak lehetnek, és Európában is érezhetők lennének. Utalt a konfliktus eszkalálódásának veszélyeire, és ezzel összefüggésben arra, hogy az öböl menti országok már most is „válogatás nélküli iráni támadások célpontjai”.

A Libanon elleni izraeli támadások kapcsán Izraelt arra szólította fel, hogy a Hezbollah milícia elleni harcban a lakosság, illetve a polgári infrastruktúra védelme érdekében működjön együtt a libanoni kormánnyal.

"A libanoni civil lakosság is szenved, a háború az ország stabilizációját fenyegeti" - utalt rá a német külügyminiszter, aki ugyanakkor elítélte a radikális izraeli telepesek által megszállt Ciszjordániában elkövetett erőszakot is.

A Rubióval folytatott telefonbeszélgetés és az izraeli tárgyalások után a miniszter úgy összegzett, hogy nem számít a háború gyors befejezésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Németország kész hozzájárulni minden olyan kezdeményezéshez, ami elősegítené ezt.