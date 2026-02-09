ARÉNA - PODCASTOK
Csoma Botond, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kolozs megyei parlamenti képviselőjelöltje beszédet mond az RMDSZ Kolozsvári kampányhajrá! című rendezvényén a Kolozsvári Innovációs Parkban 2024. november 8-án. Romániában november 24-én elnökválasztást, december 1-jén parlamenti választást tartanak.
Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

Újabb magyarellenes incidens Romániában – lépett a rendőrség

Infostart / MTI

Újabb, az elszenvedők szerint az Universitatea (U) Cluj szurkolói által elkövetett magyarellenes incidens ügyében indított hivatalból eljárást a kolozsvári rendőrség uszítás, gyűlöletkeltés és diszkrimináció gyanújával – közölte Csoma Botond parlamenti képviselő, aki szerint a román belügyminisztert is tájékoztatták az esetről.

Az újabb magyarellenes esetről a Kolozsváron tanuló diákok Facebook-csoportban osztottak meg egy mobiltelefonnal készített videófelvételt. „Kiderült, hogy nem szabad magyarul beszélni a buszon Kolozsváron 2026-ban! Nagyon vagány az U-s bagázs!” – írta bejegyzésében a felvétel névtelenségbe burkolódzó feltöltője.

Az alig egyperces, egy városi buszjáraton készült román nyelvű felvételen hallható, amint több férfi beleköt egy fiatalba, mivel magyarul beszél társaival. Az agresszorok egyike kijelenti: zavarja, hogy „a lovak nyelvén”, magyarul beszél, egy másik felszólítja: beszéljen románul, mert Kolozsváron van, nem Budapesten.

A helyi sajtó azt valószínűsíti, hogy az eset a két helyi futballcsapat, a CFR Cluj és az Universitatea Cluj szombat esti mérkőzése után történt. Az incidensről több magyar és román nyelvű sajtóorgánum is beszámolt, a kolozsvári rendőrség ennek nyomán hivatalból indított eljárást az ügyben uszítás, gyűlöletkeltés és diszkrimináció gyanújával.

Csoma Botond, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kolozs megyei szervezetének elnöke hétfőn közösségi oldalán bejelentette, hogy az etnikai alapú incidensről a belügyminisztert is tájékoztatták. Kérte a szemtanúkat, illetve azokat, akik információval, felvétellel rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek a rendőrségen, és az RMDSZ segítségét is felajánlotta a sértetteknek, tanúknak.

„A gyűlöletnek, a megfélemlítésnek és az etnikai alapú hergelésnek nincs helye a társadalomban. A jog eszközeivel, következetesen kell fellépnünk minden ilyen esetben” – nyomatékosította Csoma. Egy másik bejegyzésében azt is szóvá tette, hogy a két kolozsvári csapat között lassan nincs meccs, hogy az U-szurkolók egy része „ne kezdjen magyarellenes hergelésbe”.

Az eset kapcsán a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) is megszólalt, hangsúlyozva, „az FC Universitatea Cluj szurkolóinak kijelentései nem félreérthetőek, hiszen egyértelműen a nyelvi és etnikai gyűlöletkeltésről tanúskodnak.”

„Elfogadhatatlan, hogy 2026-ban Kolozsváron mérlegelnünk kelljen, milyen nyelven merünk megszólalni az utcán” – írták.

A diákszervezet felszólította az illetékes hatóságokat és a város vezetését, hogy „ismerjék fel azt a rendszerszintű problémát, amely újra és újra ilyen helyzetekhez vezet Kolozsváron. Elvárjuk, hogy az elkövetőket felelősségre vonják, és egyértelmű, nyilvános lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy hasonló megfélemlítés a jövőben ne fordulhasson elő” – áll a közleményükben.

Az esetet hétfőn a sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is elítélte. „A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat teljes mértékben elítéli az ilyen megnyilvánulásokat, amelyek egyértelműen nyelvi és etnikai alapú megkülönböztetésnek minősülnek, hiába próbálják a hatóságok ezeket a közrend megzavarásaként beállítani, ezt nem lehet nem etnikai támadásnak minősíteni” – írta a szervezet. Hangsúlyozta, hogy az anyanyelv szabad használata alapvető jog, amelynek gyakorlása nem szolgálhat megfélemlítés vagy agresszió alapjául.

A közlemény idézi Benkő Erikát, a jogvédő szervezet vezetőjét, aki emlékeztet: Kolozsváron ez a sokadik eset, hogy magyarokra szólnak rá magyar beszéd miatt. Szolgálatunk megfontolja, hogy a napokban levélben forduljunk mind a focicsapat vezetőségéhez, mind pedig a város polgármesteréhez, figyelmeztetve őket arra, hogy figyeljenek oda az egyre gyakrabban előforduló magyarellenes incidensekre a városban, és foglaljanak egyértelmű állást a kérdésben – idézi a közlemény a szolgálat vezetőjét.

Kolozsváron tavaly tavasszal közfelháborodást keltett, hogy a két helyi futballcsapat egyik mérkőzése után az U szurkolói magyar fiatalokat bántalmaztak. Bár az elkövetőket utólag azonosították, ők tagadták, hogy az incidensnek etnikai felhangja lett volna. A város magyar fiataljai akkor felvonuláson tiltakoztak az agresszió ellen.

Az 1907-ben Kolozsvári Vasutas Sport Klub néven alakult CFR Cluj és az 1919-ben létrejött egyetemi csapat, az Universitatea Cluj között több évtizedes a rivalizálás. A CFR szurkolótáborában nagy számban vannak magyarok is, akik gyakran válnak az U ultráinak célpontjaivá.

