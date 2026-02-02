Egy budapesti ingatlanhoz is köze volt Jeffrey Epsteinnek, nagyon el akarta adni

Egy Magyarországon is dolgozó norvég producerrel próbált meg eladatni egy Király utcai ingatlant Jeffrey Epstein – írja a 24.hu egy, az amerikai hatóságok által pénteken nyilvánosságra hozott dokumentum alapján. Az RTL Híradó a lakást is azonosította, az értékesítésre viszont végül nem került sor.

Egy norvég producer, Haakon Gundersen küldte el a Király utcai lakás címét a pedofil bűncselekményekkel vádolt Epsteinnek e-mail-en 2017 januárjában. Jeffrey Epstein annyit válaszolt erre, hogy „add el, amilyen gyorsan csak tudod”.

A csatorna által tanulmányozott dokumentumokból kiderül, hogy Epstein nagyon sürgette az eladást. A norvég producer azt írta Epstreinnek, hogy pár hét alatt, 240 ezer euróért elkelhet a lakás. Arra is fényt derítettek, hogy az ingatlant 2011 óta egy, a norvég producerhez köthető cég birtokolja. A meghiúsult eladás miatt konfliktus alakulhatott ki a felek között.

Jeffrey Epstein 2017 augusztusában azt írta a producernek, hogy Budapesten lesz, 2018 márciusában pedig azt, hogy „Budapesten vagyok, jövök, hogy találkozzunk”. Három hónappal később ismét a magyar fővárosból jelentkezett be, és egy lakásról érdeklődött a producernél: „Budapesten vagyok. Melyik lakás?” Az e-mail után egy évvel Epsteint letartóztatták.

Az amerikai igazságügyi tárca pénteken hozott nyilvánosságra 3 millió dokumentumot az Epstein-aktákból. A kiskorúak szexuális célú kereskedelmével, erőszakkal és egyéb visszaélésekkel vádolt, egyébként rendkívül befolyásos barátokkal rendelkező Jeffrey Epsteint 2019 decemberében találták holtan a cellájában.