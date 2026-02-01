ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a washingtoni Fehér Házban 2026. január 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Tump a venezuelai olajról: megosztozik az eladás bevételén a két ország

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Venezuela komoly bevételhez jut majd az Egyesült Államok révén eladott, onnan származó kőolajból, de a bevételen megosztozik a két ország – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök hivatali repülőgépe fedélzetén Florida felé utazva újságírók kérdéseire válaszolva Donald Trumpazt mondta, hogy a Dulcy Rodriguez ideiglenes elnök vezette venezuelai kormányzat jelenleg „jó munkát végez és jó kapcsolatot sikerült kialakítani vele”.

Donald Trump elmondta, hogy egyelőre nincs megállapodás arról, hogy az Egyesült Államok segítségével a világpiaci áron értékesítésre kerülő kőolajból származó bevételen milyen arányban osztoznak meg Venezuelával, de megjegyezte, hogy „rengeteg olajat” fognak eladni, és a bevétel kisebb része kerül az amerikai félhez, nagyobb hányada Venezuelát illeti majd.

Donald Trump arról is beszélt, hogy Indiával elkészült egy megállapodás-tervezet a venezuelai kőolaj megvásárlásáról, aminek nyomán India nem Irántól vásárol majd eneriahordozót.

Iránnal kapcsolatban az elnök megjegyezte, hogy zajlanak tárgyalások, és hozzátette, hogy tárgyalásos úton szeretné rendezni a helyzetet, ugyanakkor megjegyezte, hogy „nagyon erőteljes hajók” tartanak az ország irányába.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Kínát szintén szívesen látná a venezuelai kőolaj vásárlói között és ez a lehetőség nyitva áll.

Donald Trump elismerően nyilatkozott Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőről, aki jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik. Hangsúlyozta, szeretné elősegíteni, hogy Maria Corina Machado kapcsolatot alakítson ki az ország jelenlegi vezetésével.

Maria Corina Machado, vasárnap egy interjúban vitatta, hogy a Trump-adminisztráció nyomásgyakorlása enyhült volna a venezuelai rezsimen. Az NBC televízió politikai magazinjának adott interjúban kifejtette, hogy „minden, amit Dulcy Rodriguez tesz, az Egyesült Államok utasítására teszi”. Úgy vélte, hogy a rezsim legjobb érdekét szolgálja, ha elfogadja, hogy a politikai átmenet megállíthatatlan Venezuelában.

Szombaton Caracasba érkezett Donald Trump elnök megbízottjaként Laura Dogu, aki az ismét megnyíló amerikai külképviseletet vezeti majd ügyvivőként. Az Egyesült Államok 2019. februárjába szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Venezuelával, és azóta nem működött ott képviselete.

Donald Trump elnök nem sokkal január 3-a, Nicolás Maduro hatalomból való eltávolítását és amerikai őrizetbe vételét követően jelentette be, hogy a két ország kölcsönösen újranyitja nagykövetségét.

Donald Tump a venezuelai olajról: megosztozik az eladás bevételén a két ország

