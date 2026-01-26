ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 26. hétfő
Politikai foglyok szabadon bocsátását sürgetõ hozzátartozók gyertyás virrasztása a venezuelai Guatirében lévõ Rodeo I börtön elõtt 2026. január 9-én. A parlament elnöke az elõzõ nap bejelentette, hogy a kormány szabadon enged több bebörtönzött embert, köztük külföldieket is.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE

Venezuelában felgyorsulnak az események

Infostart / MTI

Venezuelában a kormány vasárnap legalább 100 politikai foglyot engedett szabadon – közölte egy helyi emberi jogi szervezet.

A Büntetőjogi Fórum (Foro Penal) vezetője, Alfredo Romero elmondta, hogy szervezetük 104 szabadon engedett ember személyazonosságát ellenőrizte. "Ideális lenne, ha a kormány közzétenné a szabadon engedettek listáját" - írta Romero az X-en.

A Foro Penal becslése szerint mintegy 800 politikai fogoly van a dél-amerikai országban, akik közül sokakat a vitatott 2024-es választás eredménye elleni tüntetések során vettek őrizetbe.

Január elején az amerikai hadsereg Caracasban végrehajtott támadása során elfogta és az Egyesült Államokba szállította Nicolás Maduro elnököt és feleségét, Cilia Florest. Mindketten jelenleg New Yorkban várják a kábítószer-kereskedelem és egyéb vádak miatti tárgyalásukat.

Az akciót megelőzően Donald Trump amerikai elnök kormánya nyomást gyakorolt Maduro kormányára, hogy engedje szabadon a politikai foglyokat. A legutóbbi szabadon bocsátásokkal az amerikai akciót követően szabadon engedett emberek száma különböző szervezetek szerint már legalább 240-re emelkedett.

