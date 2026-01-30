Napok óta találgatják a hatalmas felvidéki robbanás eredetét

Rejtélyes robbanás rázta meg Gúta és Érsekújvár térségét kedd este, az erős detonáció azonban nem járt sem füsttel, sem fénnyel, szakértők sem tudták beazonosítani a zajforrást. A robbanást egyesek még Komárom közelében is hallották.
Az Index összefoglalójából kiderül, a detonáció után a közösségi médiában több poszt és komment is megjelent, amely tudakolja, mi történhetett.
A Paraméter.sk YouTube-csatornájára egy videó is megjelent a hanghatás szemléltetésére, Gútáról.
Több magyarázat is lehetséges:
- nagy sebességű repülő (a Flightradar portálon nincs nyoma)
- vadászgép-tevékenység (a hadsereg cáfolta)
- természeti jelenség (de akkor miért nem volt fény?)