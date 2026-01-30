ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 30. péntek
Egy szeizmográf gép, ami piros vonalat húz, földrengési tevékenységet illusztrálva.
Nyitókép: Getty Images/allanswart

Napok óta találgatják a hatalmas felvidéki robbanás eredetét

Infostart

Több változat is lehetséges, de a problémát az okozza, hogy a hadsereg cáfol, fényhatás pedig nem kísérte.

Rejtélyes robbanás rázta meg Gúta és Érsekújvár térségét kedd este, az erős detonáció azonban nem járt sem füsttel, sem fénnyel, szakértők sem tudták beazonosítani a zajforrást. A robbanást egyesek még Komárom közelében is hallották.

Az Index összefoglalójából kiderül, a detonáció után a közösségi médiában több poszt és komment is megjelent, amely tudakolja, mi történhetett.

A Paraméter.sk YouTube-csatornájára egy videó is megjelent a hanghatás szemléltetésére, Gútáról.

Több magyarázat is lehetséges:

  • nagy sebességű repülő (a Flightradar portálon nincs nyoma)
  • vadászgép-tevékenység (a hadsereg cáfolta)
  • természeti jelenség (de akkor miért nem volt fény?)

