Riasztás történt egy japán atomerőműben

A vállalat közleménye szerint csütörtökön kora reggel riasztás történt, amikor a reaktorból a szabályzórúdkötegeket kihúzták. A vállalat a reaktort leállítja, hogy kivizsgálja a meghibásodás okát. A dokumentumban nem írtak arról, hogy a reaktor mikor indulhat újra.

A TEPCO szerdán este újraindította a világ legnagyobb atomerőműve, a Kasivazaki-Kariva 6. blokkját, amely az első atomerőmű volt, amelyet a 2011-es fukusimai katasztrófa óta újraindítottak.

A folyamatot kedden elhalasztották, mert a TEPCO egy riasztási meghibásodást vizsgált. Szerda kora reggelre a kérdéses berendezés már normálisan működött – közölte akkor a TEPCO.

(A nyitókép illusztráció.)