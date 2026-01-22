ARÉNA - PODCASTOK
Photo taken on Jan. 21, 2026, shows the central control room for the Kashiwazaki-Kariwa nuclear power complexs No. 6 reactor in Niigata Prefecture, northwest of Tokyo. Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. restarted the reactor at the seven-unit complex, the worlds largest nuclear power plant by output when fully operational, marking the first resumption of a reactor by TEPCO since the 2011 crisis in Fukushima Prefecture. (Pool photo) (Photo by Kyodo News via Getty Images)
Nyitókép: Kyodo News via Getty Images

Baj van a világ legnagyobb atomerőművével

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Tokyo Electric Power Company (Tepco) mindössze egy nappal a tesztüzemi újraindítás után kénytelen volt ismét leállítani a világ legnagyobbjának számító Kashiwazaki–Kariwa atomerőmű 6-os reaktorát egy elektromos meghibásodás miatt.

Újraindítása fordulópontot jelentene Japán számára, amely még mindig a fukusimai atomerőmű-baleset következményeivel küzd. A Tepcónak évekre volt szüksége, hogy a korábbi biztonsági hiányosságok és a helyi lakosság aggodalmai ellenére megszerezze az erőmű újraindításához szükséges engedélyeket – írja a Portfolio a Bloomberg cikke alapján.

A hiba a vezérlőpult egyik alkatrészét érinti, amely a nukleáris láncreakciót szabályozó rudak működtetéséért és felügyeletéért felel. Inagaki Takejuki, a létesítmény vezetője a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta:

a vállalat eredetileg február 26-ra tervezte a kereskedelmi üzembe helyezést. Egyelőre nem tudni, hogy az ideiglenes leállás befolyásolja-e ezt a határidőt.

A Tepco jelenleg a hiba okainak feltárására összpontosít, és folyamatosan egyeztet Japán nukleáris felügyeleti hatóságával. A reaktor újbóli indításának időpontja egyelőre bizonytalan.

