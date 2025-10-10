Egy venezuelai ellenzéki vezető nyerte a béke-Nobel-díjat

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítaná az Újpest FC Labdarúgó Stadion építését, azonban Vitézy Dávid szerint a tervezett létesítmény megfelelő közlekedési fejlesztések nélkül valósulna meg, ami súlyos várostervezési hibának minősül - számolt be a Telex.