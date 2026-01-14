ARÉNA - PODCASTOK
Tűzharc tört ki kedd este a Gázai övezetben, az izraeliek több palesztin fegyveressel is végezhettek

Infostart / MTI

A Hamász emberei rajtaütésszerűen, egy alagútból támadtak rá az izraeli katonákra. Jeruzsálem szerin ez a tűzszüneti megállapodás súlyos megsértése.

Az izraeli hadsereg tűzharcban megölt hat fegyverest kedd este kitört összecsapásban a Gázai övezet déli részén, Rafahnál – jelentette a katonai szóvivő szerdán.

A tűzharcban két izraeli katona megsebesült. A felfegyverzett terroristák egy alagútból bukkantak elő Rafah nyugati részén. Az izraeli hadsereg szóvivője hangsúlyozta, hogy „ez a tűzszüneti megállapodás kirívó megsértése.”

A katonaság megfigyelői kedd este hat fegyveres terroristát azonosítottak a Gázai övezet déli részén állomásozó izraeli erők közelében. Ezután harckocsik érkeztek a helyszínre és tüzet nyitottak a terroristákra a hadsereg szóvivőjének beszámolója szerint. A terroristák rálőttek az egyik harckocsira, tűzharc kezdődött izraeli légi csapásokkal kísérve. Később átkutatták a térséget, és a terroristáknál különféle fegyvereket találtak.

Az elmúlt héten egyre több figyelmeztetés érkezett a Hamász iszlamista terrorszervezet azon szándékairól, hogy támadásokat hajtson végre katonai állások ellen az izraeli felügyelet alatt álló területek határát jelző „sárga vonal” mentén.

Kedden két további alagút nyomait fedezték fel az izraeli hadsereg egyik állása alatt, Gázaváros északi peremén.

Az izraeli erők az elmúlt hetekben a sárga vonal menti állásokban támadási forgatókönyveket gyakoroltak, több tucat terrorista egyidejű rajtaütését szimulálva. A déli parancsnokság szigorította a harckészültségi előírásokat, és párhuzamosan felmerült az izraeli erők megerősítésének lehetősége is a térségben.

A katonaság gázai csapatainak parancsnokságánál úgy értékelték, hogy a palesztinok azért közelítették meg az izraeli katonai egységeket a közelmúltban szinte napi rendszerességgel, hogy ezzel teszteljék az izraeli katonák válaszadási gyorsaságát.

A sárga vonal egyes szakaszain, például az övezet középső részén a gázai házak és a határ közötti távolság mindössze néhány kilométer, a szűk sávban pedig az izraeli katonák a védelmi állásokban és a sárga vonal mentén helyezkednek el.

