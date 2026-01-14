ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.66
usd:
331.7
bux:
120317.74
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnĂśk egy felszĂłlalĂłt hallgat a washingtoni FehĂŠr HĂĄzban tartott kormĂĄnyĂźlĂŠsen 2025. ĂĄprilis 10-ĂŠn.
Nyitókép: MTI/EPA/pool/Shawn Thew

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Golden Dome (Aranykupola) rakétavédelmi rendszer kiépítéséhez elengedhetetlen Grönland megszerzése az Egyesült államok számára – írta Donald Trump szerdán a Truth Social oldalon.

Bejegyzésében az amerikai elnök hangoztatta, hogy a Dániához tartozó sziget megszerzésének nemzetbiztonsági célja van, és a NATO-nak elöl kellene járnia annak érdekében, hogy az Egyesült Államok megkaphassa a területet.

„Ha nem kapja meg, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni, márpedig arra nem fog sor kerülni. A NATO katonailag, az Egyesült Államok masszív ereje nélkül nem tudna hatékony erőt vagy elrettentést felmutatni, még a közelében sem lenne. Ezt ők is tudják, és én is tudom” – fogalmazott Trump.

Hozzátette azt is, hogy a NATO sokkal félelmetesebbé és hatékonyabbá válna, ha Grönland az Egyesült Államok kezébe kerülne.

„Ennél kevesebbel nem érjük be” – zárta bejegyzését.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

egyesült államok

donald trump

dánia

grönland

ursula von der leyen

aranykupa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János: a kormány és a Patrióták célja az EU megváltoztatása

Bóka János: a kormány és a Patrióták célja az EU megváltoztatása
A magyar uniós forrásokhoz való hozzáférésről szóló tárgyalások gyakorlatilag befagytak, mivel az Európai Bizottság a magyar választásokig ezekben a kérdésekben nem kíván döntést hozni – mondta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt Brüsszel az orosz–ukrán konfliktusban elfoglalt pozíciójáról, de jure és de facto hadviselésről, miként a Mercosur-megállapodással és a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos magyar álláspontról is.
Klímakutató: nincs vége az extrém hidegnek

Klímakutató: nincs vége az extrém hidegnek

Az Európát és Magyarországot jelenleg érintő havas, hideg időjárást nem rendkívüli esemény okozza, hanem több, egymással összefüggő légköri folyamat együttállása – hangsúlyozta az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója az InfoRádióban. Kovács Erik szerint az átmeneti, enyhébb, ködös napok után erőteljes, szibériai hideg levegő érkezik ismét, éjszakai és nappali fagyokkal.
 

Megvan, mikor tér vissza a kőkemény tél

A német vasút friss ellensége: „a sík terep”

Eleredhet még az ónos eső – üzentek a lakosságnak

Egy módszer, amivel gyorsabban jégmentesíthető a szélvédő

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszállt a Mol, soha nem látott szinteken az ezüst

Elszállt a Mol, soha nem látott szinteken az ezüst

Tegnap esést láthattunk Amerikában, ezt követően azonban már Ázsiában az emelkedésé a főszerep ma reggel, illetve az európai tőzsdék is felfelé vették az irányt. A nemesfém piacon továbbra is dőlnek a történelmi csúcsok: az arany és az ezüst is soha nem látott magasságokba emelkedett. A magyar tőzsdén is jó a hangulat, 2019 óta nem látott csúcsra száguldott a Mol. Piacmozgató gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai inflációs adatok hozhatnak izgalmakat, emellett érdemes lesz figyelni Donald Trump elnök Iránnal kapcsolatos potenciális bejelentéseit, ugyanis rendkívül feszült a helyzet. Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó. Információ és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos, ami kiderült Magyarország időjárásáról: korai volt fellélegezni?

Súlyos, ami kiderült Magyarország időjárásáról: korai volt fellélegezni?

Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump vows 'very strong action' if Iran executes protesters

Trump vows 'very strong action' if Iran executes protesters

Relatives of an arrested protester tell BBC Persian he is due to be executed on Wednesday, as the death toll from demonstrations reportedly exceeds 2,400.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 13:46
Gyorsított eljárást és kivégzéseket ígér az iráni legfelsőbb bíróság elnöke
2026. január 14. 13:35
Tűzharc tört ki kedd este a Gázai övezetben, az izraeliek több palesztin fegyveressel is végezhettek
×
×
×
×