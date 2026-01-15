ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.91
usd:
331.81
bux:
0
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Grönland térképe.
Nyitókép: Pexels

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Ahogy várható volt, nem sikerült közelíteni az álláspontokat Grönland, Dánia és az Egyesült Államok között a sziget jövőjéről szóló, radikális amerikai igények kérdésében. A dán külügyek vezetője közölte: „alapvető ellentét” van a felek között, miközben a NATO fokozza katonai jelenlétét a térségben.

Miről lehet tárgyalni, ha az egyik fél annektálni akarja a másik országát, az viszont hajthatatlan? Ez volt a kérdés a grönlandi és dán külügyminiszter washingtoni útja előtt.

Vivian Motzfeldt és Lars Løkke Rasmussen látogatását utazónyelven szólva „upgradelték”, mivel eredetileg amerikai kollégájuk, Marco Rubio lett volna a házigazda. Jött azonban JD Vance alelnök, aki jelezte, hogy személyesen akar egyeztetni velük.

Felmerült, hogy az amerikai katonai erővel szemben minimális ellenállásra képes Grönland és az eddigi hűséges és legrégebbi amerikai szövetséges,

Dánia – amelynek a koronája alá Grönland tartozik – átélheti a saját „Zelenszkij-pillanatát”, azaz ugyanúgy nyilvánosan megszégyenítik a küldötteit, mint majd’ egy éve a Washingtonba látogató ukrán elnököt.

Donald Trump és alelnöke ugyanis folyamatosan hangoztatja keményvonalas pozícióját, hogy így, vagy úgy, de Amerika megszerzi Grönlandot. „Elfogadhatatlan bármi, ami minimum nem teljes amerikai ellenőrzés” – közölte az elnök.

A megalázó pillanatok elmaradtak, sőt, dán részről Rasmussen huszárosan kimondta a találkozó után: „alapvető nézetkülönbség” van Amerikával. A látogatás azonban grönlandi-dán szempontból annyiban eredményes, hogy a felek megállapodtak: munkacsoportot hoznak létre a vita rendezésére. Ami a hétköznapi nyelvezetre lefordítva annyit tesz, hogy kitolták az esetleges amerikai kényszerítő lépések idejét.

„A csoport feladata – szerintünk – az, hogy az amerikai nemzetbiztonsági aggályokra koncentráljon, de ne lépje át a Dán Királyság vörös vonalait”

– fogalmazott a koppenhágai külügyminiszter. Donald Trump azzal érvel: Grönlandot azért kell kooptálni az Egyesült Államokba, hogy „Kína vagy Oroszország ne tudja ott átvenni az ellenőrzést” és hogy az úgynevezett Aranykupola rakétavédelmi pajzs létfontosságú eleme legyen. Szerinte a NATO „sokkal hatalmasabb lenne, ha Grönland amerikai kézben lenne”.

Nem titok, hogy a hatalmas szigeten található ritka földfém-kincs is érdekli. Továbbá foglalkoztatja a globális felmelegedés miatt jobban hajózható Észak-keleti átjáró, benne az orosz ellenőrzésű Északi-tengeri úttal, amely – révén, hogy rövidebb a déli útvonalnál –

lehetőséget ad az orosz energiahordozók gyorsabb és olcsóbb szállítására, továbbá Moszkva számára a svéd és finn csatlakozással „NATO-beltengerré” változott balti-tengeri útvonal alternatívája.

Dánia és az európai NATO-szövetségesek már a látogatás előtt azzal próbálták oszlatni az érvként felhozott amerikai aggályokat, hogy fokozzák a katonai jelenlétet a szigeten, ahová Svédország és akár Nagy-Britannia is csapatokat vezényelhet. „A mai naptól kiterjesztett katonai jelenlét lesz Grönlandon és körzetében” – jelentette be szerdán a dán védelmi minisztérium. Franciaország is hallatta a hangját: „szorosan figyeljük a helyzetet és Dániával teljes szolidaritásban lépünk majd fel” – mondta Emmanuel Macron elnök, miközben a grönlandi kormányfő kinyilvánította: ha most kell választani, akkor Dániát választják. Trump válasza erre viszont: „ez az ő bajuk, nem értek vele egyet. Nagy gondja lesz belőle”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

egyesült államok

fenyegetés

nato

dánia

tárgyalás

grönland

diplomácia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

Ahogy várható volt, nem sikerült közelíteni az álláspontokat Grönland, Dánia és az Egyesült Államok között a sziget jövőjéről szóló, radikális amerikai igények kérdésében. A dán külügyek vezetője közölte: „alapvető ellentét” van a felek között, miközben a NATO fokozza katonai jelenlétét a térségben.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszélyes módszer terjed: mesés vagyont loptak el a kriptós csalók

Veszélyes módszer terjed: mesés vagyont loptak el a kriptós csalók

A Chainalysis friss elemzése szerint 2025-ben mintegy 17 milliárd dollárt loptak el a bűnözők kriptovaluta-csalásokkal, ami jelentős ugrás a 2024-ben becsült 12 milliárd dollárhoz képest - számolt be a Finextra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 15.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 15.)

A Pénzcentrum 2026. január 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rift at top of the Taliban: BBC reveals clash of wills behind internet shutdown

Rift at top of the Taliban: BBC reveals clash of wills behind internet shutdown

The Taliban leader once warned of a split: A BBC investigation reveals how attitudes to women, the internet and religion are dividing the group at the very top.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 08:01
Bizalmi szavazás előtt áll a Babiš-kormány Csehországban
2026. január 13. 21:25
Andrej Babiš részleteket árult el a lőszer-kezdeményezésről, Petr Fiala őrjöng
×
×
×
×