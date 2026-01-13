ARÉNA - PODCASTOK
Colorful Ilulissat in Sunset, Greenland
Nyitókép: Getty Images

Megvenni a lakosságot? – Végre Grönland vezetője is előállt azzal, mit szeretnének

Infostart / MTI

„Geopolitikai válsággal szembesülünk, s amennyiben itt és most választanunk kellene az Egyesült Államok és Dánia között, akkor...”

Grönland inkább Dániához akar tartozni, mint az Egyesült Államokhoz - jelentette ki Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök kedden.

„Geopolitikai válsággal szembesülünk, s amennyiben itt és most választanunk kellene az Egyesült Államok és Dánia között, akkor Dániát választanánk. Egységben vagyunk a Dán Királyságban" - hangoztatta Nielsen Mette Frederiksen dán kormányfővel közösen tartott koppenhágai sajtótájékoztatóján.

Frederiksen hangsúlyozta, hogy nem könnyű ellenállni „legközelebbi szövetségeseink elfogadhatatlan nyomásának".

Ugyanakkor „nem lehet erővel a határokat eltolni, és nem lehet egy lakosságot megvásárolni". Figyelmeztetett egyben, hogy „a nehezebb része még előttünk áll".

Nielsen szerint hatalmas nyomás nehezedik a grönlandi lakosságra. Dánia oldalán állnak, s közösen bocsátkoznak tárgyalásokba, ahonnan aztán együtt is távoznak - fogalmazott.

Várhatóan szerdán ül asztalhoz egymással Dánia, Grönland, valamint az Egyesült Államok külügyminisztere; Lokke Rasmussen, Vivian Motzfeldt és Marco Rubio, a megbeszélésén J.D. Vance amerikai alelnök is részt vesz.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a Grönlandra vonatkozó amerikai tervekkel kapcsolatban hétfőn úgy fogalmazott, hogy Grönlandnak is legjobb érdeke lenne, ha az Egyesült Államok részévé válna és az Egyesült Államok védelmében részesülne. Megjegyezte, hogy a sziget esetleges ellenséges szándékú átvétele Kína vagy Oroszország részéről nem lenne jó sem az Egyesült Államok, sem Európa, sem Grönland számára.

