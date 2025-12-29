Bezártak öt iskolát, miután összecsaptak az iszlamistákkal a török hatóságok

Az összecsapás Isztambultól délre, Yalova tartomány Elmali kerületében történt, amikor a rendőrség megrohamozta a militánsok rejtekhelyét.

A szomszédos Bursa tartományból különleges erők érkeztek a művelet megerősítésére. Mivel a konfrontáció az utcákra is átterjedt, a környék öt iskoláját bezárták erre a napra – számolt be az NTV magán hírcsatorna. A hatóságok óvintézkedésként elzárták a földgáz- és áramellátást, és megtiltották a civilek és járművek belépését a környékre.

Hét rendőr megsebesült, de az Anadolu hírügynökség szerint egyikük állapota sem súlyos.

A múlt héten a rendőrség több tucat egyidejű rajtaütést hajtott végre, és 115 militánst vett őrizetbe a szélsőséges csoportból, amelynek tagjai karácsonyi és újévi ünnepségek ellen terveztek támadásokat. A hatóságok szerint a csoport az ünnepek alatt különösen a nem muzulmánok ellen irányuló akciókra szólított fel.

Az IÁ az elmúlt években több halálos támadást hajtott végre Törökországban, többek között 2017. január 1-jén, újévkor egy isztambuli éjszakai klubban, ahol 39 ember halt meg.