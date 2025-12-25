ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 25. csütörtök Eugénia
Esti látkép Isztambulról, egy kikötő felől fotózva.
Nyitókép: Unsplash

Támadásra készült az Iszlám Állam Törökországban

Infostart / MTI

A török rendőrség országszerte végrehajtott razziák során őrizetbe vette az Iszlám Állam terrorszervezet 115 feltételezett tagját, akik a hatóságok szerint az év végi ünnepek alatt készültek támadásokra - jelentette a török állami média.

A TRT állami műsorszolgáltató közlése szerint a hatóságok összesen 137 személy ellen adtak ki elfogatóparancsot, a még szökésben lévő 22 gyanúsított ellen pedig nemzetközi körözést rendeltek el.

A műveletet az isztambuli terrorellenes egységek irányították, miután a török hírszerzés arról tájékoztatta a hatóságokat, hogy az Iszlám Államhoz köthető csoportok nem muszlim személyek, illetve ünnepi rendezvények ellen készülhetnek támadásokra.

A rajtaütések során a rendőrség több helyszínen lőfegyvereket és dokumentumokat foglalt le. A nyomozók szerint a gyanúsítottak aktív konfliktuszónákban működő Iszlám Állam-tagokkal álltak kapcsolatban.

Törökország rendszeresen hajt végre akciókat az országban működő feltételezett Iszlám Állam-hálózatok ellen. A terrorszervezet vállalta magára a 2017-es isztambuli szilveszteri támadást is, amelyben egy éjszakai szórakozóhelyen 39 ember vesztette életét.

Amiért keletre megy a magyarországi külföldi tőke

Amiért keletre megy a magyarországi külföldi tőke
46 százalékkal nőtt a közvetlentőke-befektetések állománya 2023-ról 2024-re Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – erről beszélt Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
