A déli kürtőből a láva hawaii idő szerint 18:41-kor kezdett kifolyni. Az északi kürtő égő hidrogén lángjaival lövelli az ég felé a lávát.

Harangi Szabolcs vulkanológus, a HUN-REN ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője a Facebookon a Tűzhányó Blogon emlékeztetett: egy év alatt Hawaii-n, 38 lávaszökőkút kitörés történt, ilyet négy évtizede nem lehetett ilyet látni. Az eseményeket három, folyamatosan működő webkamera rögzíti, ezeken látszik a „lélegző” – emelkedő és visszasüllyedő – felszín. A legmagasabbra csapó lávaszökőkút 457 méter magas volt. Kialakult egy 42 méter magas új vulkáni kúp Halema'uma'u kráter peremén, a lávafolyamokkal beterített krátertalp 68 méterrel magasabban van a korábbiaknál.

A Honolulutól 320 kilométerre található vulkánnál 1983 óta gyakoriak a kitörések. Ez egyike Hawaii hat aktív vulkánjának, a világ legnagyobb vulkánjával, a Mauna Loával együtt. Kisebb ugyan, mint a Mauna Loa, de aktívabb, és látványos kitörései miatt népszerű turisztikai célpont. Komolyabb károkat a Kilauea 2018-ban okozott, amikor a kitörés több mint 700 lakóépületet pusztított el.

