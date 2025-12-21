ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 21. vasárnap Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Olasz B1 Centauro páncélvadász az ukrán hadseregben.
Nyitókép: Ukrainian Army

Különleges olasz harcjármű segítette győzelemre az ukránokat Kupjanszknál

Infostart

Most először vetette be az ukrán hadsereg az Olaszországtól kapott B1 Centauro páncélvadászokat.

Az olasz gyártmányú kerekes harcjárművekkel az ukrán 78. légiroham-ezredet szerelték fel. Bár már 2023. óta szó van a B1 Centaurok (magyarul Kentaur) átadásáról, az első bevetésükről csak most érkezett beszámoló. A World News Europe Facebook oldalán adta hírül, hogy a kelet-ukrajnai harcokban először használták az ukrán erők az olasz tankelhárító járműveket. Azonban nem az eredeti szerepkörükben, vagyis nem az orosz harckocsik ellen vetették harcba őlet.

A Kupjanszk körüli csatákban rohamlövegként használták az olasz harcjárműveket. A nehéz páncélautók ugyanis remekül mozognak a romos városi környezetben, míg nagy tűzerejű ágyújuk tökéletesen megfelel az ellenséges bunkerek, megerősített hadállások pusztítására.

Akkor sem jöhet zavarba a B1-esek személyzete, ha orosz BTR gyalogsági harcjárművekkel akadnak össze, mivel a Centauro páncélzata bármilyen irányból ellenáll a 14,5 mm-es KPV nehéz géppuskák tüzének. Szemből pedig még az orosz BTR 80/A, 30 milliméteres gépágyúja sem tud kárt tenni benne. De az sem nagy gond, ha ellenséges harckocsival kell szembeszállni, mivel a B1-et kifejezetten tankok levadászására tervezték.

XX. századi technika

A Centaurót még a hidegháború idején, a múlt század utolsó évtizedeiben tervezték és 1991 óta áll szolgálatban. Az olasz hadsereg egy olyan páncélvadászt akart, ami képes szembeszállni a szovjet harckocsikkal, viszont a lánctalpasoknál gyorsabb és jobban is manőverezik. Az is fontos szempont volt, hogy lehetőleg olcsóbb legyen, mint egy tank. A megbízást az ország két óriás-vállalata az Iveco és a Fiat járműgyárak összeolvadásából létrejött Iveco-Fiat, valamint a legnagyobb hazai haditechnikai cég, az Oto Melara kapta. Az összefogás neve CIO, azaz Consorzio Iveco Oto Melara - Iveco-Oto Melara konzorcium lett.

A modern páncélautók őse, a második világháborús Sd.Kfz. 234 Puma harckocsivadász. Kép: Wikipédia
A modern páncélautók őse, a második világháborús Sd.Kfz. 234 Puma harckocsivadász. Kép: Wikipédia

A kerekes alváz alkalmazása nem új keletű. Már a második világháború idején is voltak hasonló megoldások, például a német hadseregben 1943 végétől használt Sd.Kfz. 234 Schwere Panzerspähwagen, vagyis nehéz páncélgépkocsi. Kialakítása és technikai megoldásai számos modern kerekes harcjárművön visszaköszönnek. Például az amerikai hadseregben rendszeresített Stryker lövészpáncélos M1128 jelű változatánál, amit mozgó ágyúállásnak is neveznek.

Ehhez nagyon hasonló kialakítású a francia AMX-10RC is, amiből az ukránok ugyancsak kaptak már legalább 40 darabot.

Az ukrán hadsereg is harcol a francia AMX-10RC páncélautókkal. Kép: Wikipédia
Az ukrán katonák nem igazán elégedettek a francia AMX-10RC páncélautókkal. Kép: Wikipédia

Az olaszoknál a feladatot úgy osztották meg, hogy a B1 alvázát és hajtásláncát az IVECO és a Fiat gyártotta, míg a 105 milliméteres harckocsiágyút magába foglaló fegyvertornyot, az OTO Melara szállította. A torony műszerezettsége szinte azonos a C1 Ariete alapharckocsi felszereltségével. A találati arány növelése érdekében a nehéz páncélautót ellátták tűzvezető számítógéppel, éjjellátóval és lézertávmérővel is.

A precíz tűzvezetést segíti az is, hogy az ágyút stabilizátorral szerelték fel, így

menet közben is hajszálpontosan lehet vele lőni.

A löveg mellett még két géppuska teszi teljessé a B1 Centauro fegyverzetét. Az ágyú alkalmas az összes 105 mm-es NATO-lőszerrel, köztük a leghatékonyabb Armour Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot-tal (angol; leváló-köpenyes szárnystabilizált páncéltörő lőszerrel, röviden APFSDS-sel) való tüzelésre. Bár ha a B1-essel nem páncélosok ellen kell harcolni, hanem a támadó gyalogságnak adnak tűztámogatást, akkor inkább nagy romboló erejű, repeszgránátokat használják.

A gyorsaságnak és a nagy tűzerőnek viszont ára van. Csak vékonyabb páncélzattal tudták ellátni a Centauro-t, ami semmiképpen nem nyújt védelmet a lánctalpas harckocsik lövegeivel szemben. Ezt az „üss és fuss" taktika alkalmazásával próbálják ellensúlyozni.

A B1-es szokásos harceljárása az, hogy rejtve várakozik, majd lesből csap le az ellenséges tankra és aztán rögtön vissza is vonul, nem bocsátkozik tűzpárbajba.

Az olasz hadseregben folyik a tovább fejlesztett, B2 Centaurok rendszeresítése. Ezeket már 120mm-es löveggel látják el és a páncélzatukat is megerősítették. Kép: Osint Defender Italy
Az olasz hadseregben folyik a tovább fejlesztett, B2 Centaurok rendszeresítése. Ezeket már 120mm-es löveggel látják el és a páncélzatukat is megerősítették. Kép: Osint Defender Italy

A World News Europe tudósítása szerint Kupjanszknál is a gyalogságot támogató, rohamlövegként vetették harcba az olasz páncélautókat. A képek tanúsága szerint kiegészítő védelemként drónok elleni hálórendszert szereltek rájuk. A hírek arról szólnak, hogy az ukránok komoly sikereket értek el az olasz harcjárművekkel. Arról azonban nincs hiteles értesülés, hogy a B1 Centaurok megütköztek-e orosz tankokkal, vagy nehezebb fegyverzetű lövészpáncélosokkal, illetve azt sem tudni: vajon hány darab kerülhetett veszteség listára az olasz páncélautó közül.

Kezdőlap    Külföld    Különleges olasz harcjármű segítette győzelemre az ukránokat Kupjanszknál

ukrajna

rohamlöveg

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Na szia mentő! - már gyerekdal is készült

Na szia mentő! - már gyerekdal is készült

Újabb fejezetéhez érkezett az országos figyelmet kapó életmentés története: személyesen találkozott a „Na szia mentő!” mondatáról ismertté vált kisfiú és a segélyhívást fogadó mentésirányító. Az eset hatására az Országos Mentőszolgálat új oktatási kampányt indít óvodásoknak.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire várnak a magyar cégek? - Vállalatok tömegei kerülik el messze a bankokat

Mire várnak a magyar cégek? - Vállalatok tömegei kerülik el messze a bankokat

Kilenc év után először fordult elő idén októberben, hogy csökkent a hazai vállalatok hiteltartozása a bankok felé éves időtávon. A forint idei erősödésének is szerepe volt ebben (hiszen csökkentette a devizatartozások forintértékét), ugyanakkor arra is rámutat a jelenség, hogy valami nagyon nincs rendben a hazai vállalati hitelezéssel. Az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentése alapján néhány érdekességet mutatunk most be erről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi tévéműsor 2025: mutatjuk, mikor és hol lesz Kevin és az Igazából szerelem a tévében

Karácsonyi tévéműsor 2025: mutatjuk, mikor és hol lesz Kevin és az Igazából szerelem a tévében

A tévéműsort 2025-ben már alig böngészi valaki, pedig sok kínlódást meg lehet spórolni, ha előre tudjuk, mikor mire érdemes odakapcsolni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Australian PM announces intelligence review as country mourns Bondi attack

Australian PM announces intelligence review as country mourns Bondi attack

Anthony Albanese says the country must be in a position to respond to "the rapidly changing security environment".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 08:52
Még keményebb fellépés Venezuela ellen
2025. december 21. 08:00
Szintet lépett az új európai szuperfegyver
×
×
×
×