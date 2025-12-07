ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter (b) és Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter beszélget a NATO-tagországok kétnapos csúcsértekezletének második napi ülésén Hágában 2025. június 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

Egydolláros harckocsikat kap Lengyelország

Infostart

Az Egyesült Államok 250 darab használt Stryker páncélozott harcjármű jelképes, 1 dolláros áron történő eladását ajánlotta fel Lengyelországnak. A varsói kormány kész elfogadni az ajánlatot, amint tisztázódnak a logisztikai és műszaki részletek.

A Strykerek Európában állomásozó amerikai egységek eszközei voltak, amelyeket a csapatlétszám csökkentése után sem szállítanának vissza az Egyesült Államokba.

A Lengyel Rádió értesülései szerint a lengyel fegyveres erők vezérkara már jóváhagyta a megállapodás alapelveit. A lengyel hadsereg most a járművek műszaki állapotát vizsgálja, és értékeli, mennyire felelnek meg a lengyel haderő igényeinek, különös tekintettel a kiképzési és hadműveleti alkalmazhatóságra - írja a portfolio.hu.

Kosiniak-Kamysz miniszter hangsúlyozta, hogy a rendkívül kedvező ár és a fegyverrendszerek számának növelése stratégiai előny: "Minél több fegyver áll a lengyel hadsereg rendelkezésére, annál jobb."

A használt Strykerek javítást és korszerűsítést igényelnek.

Ezen felül ki kell építeni a teljes logisztikai és kiképzési rendszert, mivel Lengyelország korábban nem alkalmazott ilyen típusú technikát.

A lengyel szárazföldi erők súlyos hiánnyal küzdenek a modern páncélozott járművek terén, különösen az elavult BMP-1 típusú eszközök és az Ukrajnának átadott készletek pótlása miatt.

Kezdőlap    Külföld    Egydolláros harckocsikat kap Lengyelország

lengyelország

páncélos

stryker

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Herendi Gábor: a Szenvedélyes nők jobban sikerült, mint a Futni mentem

Herendi Gábor: a Szenvedélyes nők jobban sikerült, mint a Futni mentem
Már mozikban Herendi Gábor új filmje, a Szenvedélyes nők - ami csakúgy mint előző filmje, a Futni mentem egy nagysikerű cseh film remake változata. A filmzene a tavaly tragikusan elhunyt Tompos Kátya szerzeményein alapszik – mondta az InfoRádióban a film rendezője. Herendi Gábor reméli, hogy az ismét állami támogatás nélkül készült új filmje sikeres lesz a magyar nézők között, ami további független alkotások lehetőségét is segítené.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget ér a Fed szigorítása: új korszak jön a részvény- és devizapiacokon?

Véget ér a Fed szigorítása: új korszak jön a részvény- és devizapiacokon?

2025 októberében a Fed bejelentette, hogy decemberben leállítja a mennyiségi szigorítást. Ezzel véget ér az a két és fél évig tartó időszak, amelynek során az amerikai jegybank havonta több tízmilliárd dollárral csökkentette a mérlegét, hogy visszafogja a gazdaság túlfűtöttségét és letörje a 2022-ben kialakult inflációs hullámot. Ez új piaci környezetet teremthet a részvény-, kötvény- és devizapiacok számára. A fenti változások nyomán cikkünkben azt vizsgáljuk meg, hogyan alakultak a hozamok különböző piaci környezetben a részvénypiacokon (S&P 500, Nasdaq), valamint a devizapiacon (dollárindex, EUR/HUF).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megrázó beszédet mondott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott!

Megrázó beszédet mondott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott!

Megrázó, filozofikus beszédet mondott Krasznahorkai László a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén, közvetlenül azelőtt, hogy szerdán átveszi az irodalmi Nobel-díjat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

The Kremlin welcomes the starkly worded document, which does not cast Russia as a threat to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 17:18
Moszkva elégedett, de a mélyállam aggasztja a Kremlt
2025. december 7. 16:43
Oroszország légicsapást mért saját magára
×
×
×
×