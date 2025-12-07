Egydolláros harckocsikat kap Lengyelország

A Strykerek Európában állomásozó amerikai egységek eszközei voltak, amelyeket a csapatlétszám csökkentése után sem szállítanának vissza az Egyesült Államokba.

A Lengyel Rádió értesülései szerint a lengyel fegyveres erők vezérkara már jóváhagyta a megállapodás alapelveit. A lengyel hadsereg most a járművek műszaki állapotát vizsgálja, és értékeli, mennyire felelnek meg a lengyel haderő igényeinek, különös tekintettel a kiképzési és hadműveleti alkalmazhatóságra - írja a portfolio.hu.

Kosiniak-Kamysz miniszter hangsúlyozta, hogy a rendkívül kedvező ár és a fegyverrendszerek számának növelése stratégiai előny: "Minél több fegyver áll a lengyel hadsereg rendelkezésére, annál jobb."

A használt Strykerek javítást és korszerűsítést igényelnek.

Ezen felül ki kell építeni a teljes logisztikai és kiképzési rendszert, mivel Lengyelország korábban nem alkalmazott ilyen típusú technikát.

A lengyel szárazföldi erők súlyos hiánnyal küzdenek a modern páncélozott járművek terén, különösen az elavult BMP-1 típusú eszközök és az Ukrajnának átadott készletek pótlása miatt.