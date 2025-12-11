ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök Árpád
Donald Trump amerikai elnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik a John F. Kennedy Elõadómûvészeti Emlékközpont díjainak 48. átadása alkalmából tartott ünnepségen Washingtonban 2025. december 7-én. A Kennedy Központ díjait az amerikai kultúra gazdagításában kimagasló teljesítményt nyújtó mûvészeknek ítélik oda.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump előhúzta az Aranykártyát

Infostart / MTI

Megjelentette az amerikai állampolgárság megszerzését megkönnyítő úgynevezett "Trump Aranykártyát" az amerikai adminisztráció - ezt Donald Trump elnök személyesen jelentette be.

Az elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen és internetes közösségi oldalán jelentette be a vízumkonstrukciót, amely nagyobb befektetés esetén állandó tartózkodást tesz lehetővé az Egyesült Államokban, és megnyitja az utat az amerikai állampolgárság gyors megszerzéséhez.

Donald Trump a fehér házi eseményen Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és technológiai cégek vezetőinek jelenlétében közölte, hogy még aznap elérhetővé válik az érdeklődők számára a jelentkezési felület és a tájékoztató honlap. Hozzátette, hogy a "Trump Aranykártya" program az állandó tartózkodást lehetővé tévő zöld kártyához hasonlatos, ugyanakkor "több előjogot és erősebb utat jelent az állampolgárság megszerzése felé".

Hozzátette, hogy az aranykártyát a jövőben kiegészíti majd úgynevezett "Trump Platina Kártya" és a "Trump Vállalati Aranykártya", a bevételek minden esetben az amerikai államkasszába folynak be.

Az aranykártya feltétele, hogy a kérvényező 1 millió dollár költségvetési hozzájárulást tegyen, és előzőleg befizessen egy 15 ezer dolláros eljárási illetéket. Amennyiben a kérvényező nemzetbiztonsági felülvizsgálata megfelelő eredményt hoz, az illető "rekord idő alatt" hozzájut az állandó tartózkodási engedélyhez.

A platina kártya még egyelőre nem elérhető, de a tervek szerint 5 millió dolláros költségvetési hozzájárulás és sikeres nemzetbiztonsági átvilágítás esetén lehet majd megkapni, és az aranykártyánál több jogot biztosít.

A vállalati aranykártya cégek számára teszi lehetővé, hogy alkalmazottakat telepítsenek le az Egyesült Államokon belül. A konstrukció személyenként 2 millió dolláros költségvetési hozzájáruláshoz kötné azt, hogy az alkalmazottak állandó tartózkodási engedélyt, valamint azt követően állampolgárságot szerezzenek.

Donald Trump elnök a közelmúltban már ismertette elképzelését, amelynek célja, hogy - mint fogalmazott - hosszú évek tömeges illegális bevándorlása után az amerikai adófizetőknek hasznot hozzon a legális bevándorlás rendszere.

