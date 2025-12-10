ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.51
usd:
328.66
bux:
108571.16
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a Nestlé hollandiai Nunspeet üzemében egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőség (Bacillus cereus baktérium (cereulide toxin) jelenléte) került kimutatásra.
Nyitókép: NKFH

Vigyázat, bacilus okozta toxin van a tápszerben, a sütés sem pusztítja el

Infostart

A Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a Nestlé hollandiai Nunspeet üzemében egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőség (Bacillus cereus baktérium (cereulide toxin) jelenléte) került kimutatásra.

A Bacillus cereus baktérium egy ételmérgezést okozó baktérium, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozó élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A nagy tömegben, szájon át bejutó kórokozó 6-16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okoz – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A cereulid (cereulide) a Bacillus cereus baktérium által termelt toxin, amely főként keményítőtartalmú élelmiszerekben (rizs, tészta) jelenik meg,

rendkívül hőálló (sütés, főzés sem semmisíti meg), hányingert, hányást okoz.

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. „A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti” – teszi hozzá a közlemény.

Kezdőlap    Belföld    Vigyázat, bacilus okozta toxin van a tápszerben, a sütés sem pusztítja el

fogyasztóvédelem

visszahívás

anyatej

tápszer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem sikerült a kézilabdacsoda: Hollandia megállította a magyar válogatottat a női világbajnokság negyeddöntőjében

Nem sikerült a kézilabdacsoda: Hollandia megállította a magyar válogatottat a női világbajnokság negyeddöntőjében

A magyar női kézilabdaválogatott sima mérkőzésen 28-23-as vereséget szenvedett a német–holland közös rendezésű világbajnokság negyeddöntőjében a rotterdami Ahoy Arénában. A hollandok már az első félidőben elhúztak öt góllal, és végig tartották a különbséget, nem sikerült felzárkózni. A mieink ezzel a hetedik helyen végeztek a vb-n, ami az elmúlt húsz év legjobb teljesítménye.
Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

A napelemek idehaza idén összesen 6,6 terawattóra villamos energiát termeltek, amivel a zöldenergia-termelők nemcsak termelésben, hanem teljesítményben is megelőzték a gázt, és átvették a második helyet az atomenergia után – mondta az InfoRádióban a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke, Kiss Ernő.
 

Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Lakossági energiatárolási pályázatot hirdet a kormány, 80 százalékos támogatással

Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a hét legfontosabb döntése, reagál a forint és a dollár

Itt a hét legfontosabb döntése, reagál a forint és a dollár

Szerdán hullámvasúton járt a forint a vezető devizákkal szemben. A Fed kamatvágása után kissé erősödött a hazai fizetőeszköz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy remek ajándék idén karácsonyra azoknak, akik a tudatosan bánnának a pénzükkel

Egy remek ajándék idén karácsonyra azoknak, akik a tudatosan bánnának a pénzükkel

A könyv a jelenlegi piaci helyzetben különösen aktuális kérdésekre is választ ad.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Fed cuts key US lending rate by quarter point to lowest level in three years

Fed cuts key US lending rate by quarter point to lowest level in three years

The Federal Reserve board's decision brings the new key interest rate to 3.50-3.75%.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 19:42
Ha zajos a szomszéd légkondija, lesz rá megoldás
2025. december 10. 19:18
Ingyenes lesz a parkolás a magyar nagyvárosban
×
×
×
×