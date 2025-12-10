ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 10. szerda
Nyitókép: Unsplash.com

Ha zajos a szomszéd légkondija, lesz rá megoldás

Infostart

Társadalmi vitára terjesztettek elő egy rendelet-tervezetet, amelynek célja a kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és mérési módszereiről szóló nemzeti szabályozás aktualizálása és az európai uniós joggal való összhang megteremtése.

A változás szükségességét az Európai Unió egyik rendelete indokolja. A jogszabály-módosítás a zajkibocsátás megfelelőségértékelési módszereinek a műszaki fejlődéshez történő igazítását és a mérések korszerűsítését célozza.

A tervezet szerint a zajkibocsátási megfelelőségértékelést a gyártó, vagy az EU-ban letelepedett képviselője végzi majd az új rendelet szerinti módszerrel.

A tervezet bevezet egy átmeneti szabályt is: amennyiben az új mérési módszerrel a berendezés nem felel meg a követelményeknek, de a korábbi módszer szerint igen, 2025. május 21-ig a régi mérési módszert kell alkalmazni.

A változások elsősorban a kültéri használatra tervezett gépek és berendezések gyártóit, értékesítőit, valamint azok EU-n belüli képviselőit érintik. Ezen felül érintettek az építőipar, kertészet és szolgáltatások azon szektorai, ahol a kültéri berendezések zajszennyezése kritikus tényező. A rendelet nem részletezi, hogy mely eszközökről van szó.

A hivatalos indoklás szerint a módosítás biztosítja a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését, a zajkibocsátási mérési módszerek korszerűsítését, és az adminisztratív feltételek átláthatóbbá tételét.

