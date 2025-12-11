ARÉNA - PODCASTOK
Egy utasszállító repülőgép utastere.
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, mik a leggyakoribb tahóságok, amiket az utasok elkövetnek a repülőkön

Infostart

Illemszakértők fogalmazták meg, melyek azok a bosszantó viselkedési formák, amikkel rövid úton az utastársaink agyára mehetünk.

A repülés sokak türelmét próbára teszi a szűk helyekkel, késésekkel, fáradtsággal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy még tovább kell rontani a helyzetet. Az illemszakértők szerint rengeteg apró, de annál idegesítőbb szokás teszi pokollá a leszállást, pedig ezek nagy része könnyen elkerülhető lenne – írja a femina.hu a HuffPost cikke alapján. A portál szakértőket kérdezett meg arról, melyek a legdurvább bakik, amiket az utasok elkövetnek leszálláskor.

Nem várja ki a sorát

Diane Gottsman illemspecialista szerint az egyik legalapvetőbb szabály, hogy mindenki a saját sorában haladjon. Azokat, akik a gép megállásának pillanatában felpattannak és azonnal az folyosóra ugranak, általában senki sem kedveli. Késés esetén a személyzet gyakran kéri, hogy a végállomásra érkezők maradjanak ülve, hogy a rövid csatlakozásos utasok előre mehessenek. Ezt illik tiszteletben tartani.

Figyelmen kívül hagyja a személyzet kéréseit

Ha a légiutas-kísérők szólnak, hogy valakinek nagyon szoros az átszállása, akkor udvarias gesztus előreengedni. Sok utas ezt sajnos semmibe veszi, ami rendkívül figyelmetlen viselkedés.

Nem készül fel, és feltart mindenkit

Jodi R.R. Smith illemszakértő szerint kevés frusztrálóbb dolog van annál, mint amikor valaki a sorra kerülése pillanatában kezdi keresgélni a táskáját. Leszállás előtt pakoljunk össze mindent, hogy amikor mi jövünk, ne tartsuk fel a sort.

Betolakodik a zsúfolt folyosóra

Ha már tele van a sor, ne próbáljuk meg még magunkat is bepasszírozni a tömegbe. Váruk meg, amíg az előttünk lévő sor kiürül. Ha kényelmetlen állni, üljünk vissza a helyünk, de semmiképp ne lökdössünk másokat.

A csomagokat úgy szedi le, hogy nincs helye hozzá

A bőröndünket se toljuk mások közé, ha nincs hely. Várjuk meg, amíg lehetőség nyílik biztonságosan levenni a csomagunkat: a jó időzítés itt is fontos. Várjunk türelmesen, amíg lesz hely, így nem veszélyeztetjük mások testi épségét.

Véletlenül megüt másokat a táskájával

Az egyik legtipikusabb és legkellemetlenebb hiba az, amikor valaki úgy húzza ki a táskáját a felső csomagtartóból, hogy közben nekicsapja másnak. Ugyanez igaz a hátizsák lendítésére is. Figyeljünk a körülöttünk lévőkre! A kézipoggyász leemelése veszélyes művelet, főleg zsúfoltságban. Figyeljünk a mozdulataidra, hiszen egy hirtelen hátradobott hátizsák könnyen fejbe kaphat valakit.

Panaszkodik ahelyett, hogy segítene

August Abbott illemtan-szakértő szerint a legudvariatlanabb utasok közé tartoznak azok, akik hangosan puffognak, miközben nézik, hogy más küzd a felső csomagtartóval. Ha tudunk, segítsünk, vagy keressünk valakit, aki tud. A panaszkodás helyett az együttműködés sokkal emberibb.

Rendetlenséget hagy maga után

A gép nem szemetes. Ha kimaradt a kukagyűjtés, vigyük ki magunkkal a szemetet, papírokat, poharakat. A személyzet munkáját sokat segíti, ha összecsukjuk az övet, felhajtjuk a kartámaszt és lehúzzuk az ablakot meleg éghajlaton.

