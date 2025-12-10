ARÉNA - PODCASTOK
Police light on a car of the german police
Nyitókép: fhm/Getty Images

Rendőrségi ügy lett az iskolai tömeges rosszullétekből Nagykanizsán

Infostart / MTI

Gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást a Nagykanizsai Rendőrkapitányság a kedden a Kőrösi általános iskolában történt tömeges egészségügyi panaszokkal összefüggésben; a kórházba szállított gyerekek és felnőttek szerdára hazatérhettek.

Mint arról minap beszámoltunk, köhögés és hányinger miatt 37 gyereket és két felnőttet kellett kórházba szállítani kedd kora délután a nagykanizsai Kőrösi-iskolából. A tömegesen előforduló tünetek miatt 14 mentőautót és egy mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre.

Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense szerdán az MTI-nek elmondta: foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt eljárást indított a Nagykanizsai Rendőrkapitányság. A vizsgálat ismeretlen tettes ellen folyik az iskolai tömeges rosszullétek miatt.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt a tájékoztatást adta, hogy méréseik során egészségre ártalmas anyag jelenlétét nem mutatták ki.

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az intézményükbe szállított húsz gyereket ellátták, közülük kettőt enyhe panaszok miatt megfigyelésre elhelyeztek a gyerekosztályon, a többiek kedd este hazatérhettek.

Az MTI értesülése szerint a Zalaegerszegen ápolt két gyereket szerdán szintén hazaengedték.

Az intézmény szerdán azt közölte: az „ellátott betegek jól vannak, otthonukba bocsátották őket”.

