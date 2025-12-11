ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök Árpád
Nyitókép: Unsplash

Alkalmazás segít, hogy otthon is megszerelhesse a mobilját

Infostart

Új mobilalkalmazást adott ki az elektronikai eszközök javítására specializálódott iFixit, amely egy mesterséges intelligencián alapuló chatbotot is tartalmaz. A FixBot névre keresztelt eszköz magyar nyelven is képes segíteni a felhasználóknak a szerelésben és a meghibásodások feltárásában.

Az iFixit, amely online útmutatóival, pótalkatrészeivel és szerelési kiegészítőivel vált népszerűvé, az új mobilapplikációval minden korábbinál egyszerűbbé teheti az okostelefonok és más eszközök otthoni javítását - írja a hvg.hu.

A vállalat tájékoztatása szerint két évig dolgoztak a FixBot névre keresztelt AI-eszközön. A chatbot több AI-modellt alkalmaz, így a beszéd mellett szükség esetén "látni" is tudja a felhasználó által megmutatott sérült eszközt vagy a szerelési folyamat azon pontját, ahol a felhasználó elakadt.

A FixBot kizárólag javítási problémák kezelésére lett betanítva.

Az iFixit ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az eszköz korlátai megvannak, és olykor tévedhet.

A tesztelési tapasztalatok szerint maga az alkalmazás nem tud magyarul, a FixBot chatbot azonban szóban és írásban egyaránt támogatja a magyar nyelvet, és érthető, szakszerű válaszokat ad a problémákra.

