Petr Pavel cseh államfő nyilatkozik a sajtó munkatársainak, amint megérkezik a NATO-tagországok kétnapos csúcstalálkozójára Vilniusban 2023. július 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

A cseh elnök szerint Prágának továbbra is támogatnia kell Ukrajnát

Csehországnak továbbra is támogatnia kellene Ukrajnát, mégpedig nemcsak ideológia, hanem gyakorlati okok miatt is – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő szerdán az észak-csehországi Liberecben, helyi politikusokkal és tisztviselőkkel találkozva.

Petr Pavel úgy vélte: Ukrajna támogatásának megszüntetésével megtörténhetne, hogy a csehek elzárnák magukat az elől, hogy a háború befejezése után részt vegyenek Ukrajna újjáépítésében.

Ukrajna támogatásának átértékeléséről az új kormánykoalíció képviselői beszélnek. Tomio Okamura, a képviselőház új elnöke a napokban újságírók előtt megerősítette: az általa vezetett Szabadság és Közvetlen Demokrácia azt szorgalmazza, hogy befejeződjön bármiféle cseh pénzek küldése Ukrajnába, s megszüntetnék a cseh kezdeményezésre folyó lőszerbeszerzést is az ukránok számára.

„Ha eltekintenék a szolidaritástól, az elvek és értékek védelmétől, s csak gyakorlati szempontból nézném a dolgot, Ukrajna támogatásának megszakítása így sem mutatna értelmet. Ezzel ugyanis bezárnánk magunk előtt azt az ajtót az Ukrajna felújításában való részvételünk előtt, ami előbb vagy utóbb, de mégiscsak eljön” – fejtette ki a köztársasági elnök, aki korábban is rendszeresen kiállt Ukrajna mellett és elítélte az Oroszország indította háborút.

„Még azoknak is, akik nem érzik úgy, hogy segítenünk kell a megtámadott országnak, meg kellene érteniük, hogy Ukrajna biztonságának támogatása a mi biztonságunkat is növeli, s ráadásul a jövőben fontos gazdasági lehetőségekkel is kecsegtet” – mondta Petr Pavel szerdán Liberecben.

