ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.91
usd:
327.63
bux:
0
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Vigyázat, itt a téli szezon nagy átverése!

Infostart

A Nébih kiadta a figyelmeztetést: országszerte újra felbukkantak a tűzifával kapcsolatos csalások. A jogszerűtlen hirdetéseket közzétevő, a vásárlókat súlyosan megkárosító csalók már ismert energiaszolgáltatók és állami erdészetek nevével is visszaélnek.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a figyelmet arra, hogy a vásárlók fokozott körültekintéssel szerezzenek be tűzifát, és tartsák be a vásárlás során a hivatal ajánlásait – írja közleményében a hivatal.

A csalók ezúttal az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. képviseletében hirdettek tűzifát, azonban a cég megerősítette, hogy ők nem adtak fel hirdetést eladó tűzifával kapcsolatban. Az állami erdőgazdaságok közül pedig már a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. és a Pilisi Parkerdő Zrt. is jelezte, hogy a csalók a gazdaság nevével visszaélve hirdetnek.

Az E.ON és más közműszolgáltatók valóban sokszor végeznek karbantartást a vezetékeik környezetében, amely során a kitermelt fák értékesítése nagyon hihetően hangzik. Ilyen ajánlatok esetében azonban mindig érdemes felkeresni az adott közműszolgáltató hivatalos honlapját, és az ott megadott elérhetőségeken érdeklődni a hirdetés valóságtartalmáról.

Kezdőlap    Belföld    Vigyázat, itt a téli szezon nagy átverése!

nébih

vizsgálat

fogyasztóvédelem

csalás

tűzifa

átverés

erdőgazdálkodás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

Nem kizárt, hogy a németek jövőre búcsút inthetnek a hagyományos nyolcórás munkanapnak. A kormányon lévő CDU/CSU és SPD koalíciója legalábbis ezt tervezi, és rugalmas munkaidőt biztosító törvényjavaslatot készít elő.
VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Van elfekvőben 1 millió dollárja? A Trump Aranykártyával tárt karokkal várja Amerika a tehetős bevándorlókat

Van elfekvőben 1 millió dollárja? A Trump Aranykártyával tárt karokkal várja Amerika a tehetős bevándorlókat

Megjelentette az amerikai állampolgárság megszerzését megkönnyítő úgynevezett "Trump Aranykártyát" az amerikai adminisztráció - ezt Donald Trump elnök jelentette be szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erősen és magabiztosan ébredt a forint csütörtök reggel

Erősen és magabiztosan ébredt a forint csütörtök reggel

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan opposition leader makes first public appearance after months in hiding

Venezuelan opposition leader makes first public appearance after months in hiding

Nobel Peace Prize winner María Corina Machado, who has been in hiding since January, speaks to the BBC in Oslo after her secretive journey.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 06:24
Három repülő körözött Jászberény felett
2025. december 11. 05:36
A nyulak is szóba kerültek a siófoki Nagystrand ügyében
×
×
×
×