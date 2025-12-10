ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Nyitókép: Pixabay

Változik a polgármesterek fizetése

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Ezentúl a jegyzők állapítják meg a polgármesterek fizetését egy törvénymódosítás szerint, amelyet 134 igen szavazattal, 33 nem ellenében és 14 tartózkodás mellett fogadott el az Országgyűlés. A kormány szerint ez nem azt jelenti, hogy a jegyzők bármekkora béremelést adhatnak a saját munkáltatójuknak.

A jegyző hatáskörébe telepítik a polgármesteri illetmény és tiszteletdíj megállapítását, mondta előterjesztői expozéjában Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

Kiemelte: „tavaly az Országgyűlés, méltányolva a polgármesterek sokrétű, felelősségteljes munkáját, meghatározta a polgármesterek illetményének törvényi mértékét, melyet azóta a nemzetgazdasági átlagkereset szorzatával kell megállapítani, dinamikus alapot nyújtva így a versenyképesség megőrzéséhez. Mostanra azt mondhatjuk, hogy a polgármesteri fizetések már automatikusan követik a bérszínvonal emelkedését, ezzel is elismerve a tisztséggel járó fokozott felelősséget és a kimagasló településvezetői munkát, melyet a polgárok által megválasztott első emberek végeznek. Tekintettel arra, hogy a nemzetgazdasági átlagkeresetet a Központi Statisztikai Hivatal állapítja meg, az illetmény meghatározása így mostanra lényegében egy matematikai műveletté vált. Az önkormányzati törvény szabályai kogensek, ami azt jelenti, hogy a képviselőtestületnek igazából egyáltalán nincsen mérlegelési joga, kizárólag egy deklaratív határozatot hoz. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 199-es törvény módosításának a célja, hogy egyszerűsítse a polgármestereket megillető illetmény, valamint tiszteletdíj megállapítását, melyet a törvényjavaslat ezentúl a jegyző hatáskörébe telepít.”

A Fidesz és a KDNP vezérszónokai frakciójuk támogatásáról biztosították a módosítást, mert az szerintük megkönnyíti a helyi közigazgatás mindennapi működését.

A DK-s Gy. Németh Erzsébet kifogásolta, hogy az alpolgármesterek esetében nem rendezték az illetmények megállapítását, ráadásul konfliktusokhoz vezethet, hogy a jegyző állapítja meg a saját munkáltatója a polgármester fizetését - jelezte az ellenzéki politikus.

Ettől tart a Mi Hazánk vezérszónoka, Apáti István is. Ritter Imre német nemzetiségi képviselő fizetésemelést kért a nemzetiségi önkormányzatok dolgozói számára.

