A vízirendőrök december 9-én 19 óra 45 perckor a Balatonkenese előtti vízterületre siettek, mert bejelentést kaptak, hogy a sűrű ködben két horgász műszaki hiba miatt eltévedt, a hajóval nem tudtak partot érni.
Nyitókép: Police.hu

Forró volt a helyzet a zord balatoni éjszakában – kevésen múlt a tragédia

Infostart

Eltévedtek a balatoni horgászok.

A vízirendőrök december 9-én 19 óra 45 perckor a Balatonkenese előtti vízterületre siettek, mert bejelentést kaptak, hogy a sűrű ködben két horgász műszaki hiba miatt eltévedt, a hajóval nem tudtak partot érni. A kétségbeesett férfiakat nem sokkal később, mintegy másfél kilométerre találták meg a szárazföldtől, majd az elektromos vízi járművet a kikötőbe kísérték – olvasható a police.hu-n.

A Balaton jelenleg megközelítőleg 5 fokos, így a hipotermia, vagyis az emberi test kihűlésének veszélye már rendkívül rövid idő alatt fennáll. A hasonló esetek elkerülése végett a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

  • Ebben az időszakban a Balatonon ilyenkor tapasztalható hirtelen leszálló sűrű köd, és a 4 Celsius-fok körüli vízhőmérséklet együttesen teszi nehezebbé a víziközlekedést, növelve az ezzel járó kockázatokat.
  • November 1-től (március 31-ig) vízijárművekről (vitorlás, csónak stb.) már tilos az éjszakai horgászat, az csak 6 és 22 óra között szabad.
  • A viharjelzési szezon után kiemelten fontos a vízre szállás előtt az időjárás-előrejelzés megismerése. Ez a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. www.met.hu honlapján, vagy a METEORA mobil applikációján keresztül is elérhető.
  • Csónak továbbra is csak a parttól számított legfeljebb 1500 méter széles vízterületen közlekedhet. Ez a tilalom az A, B és C kategóriájú tanúsítvánnyal rendelkező csónakra, melynek vezetője a hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendelet szerinti legalább tanulómatróz, vagy kishajóvezetői képesítéssel rendelkezik, nem vonatkozik. Ettől függetlenül javasoljuk az 1500 m-es szabály betartását azoknak is, akik egyébként ezen túl is bemehetnek a vízre, tekintettel az időjárási körülményekre.
  • Az 1500 méteres sávot elhagyó csónak felszerelését - a kötelező felszerelésen túl - ki kell egészíteni egy feltöltött állapotban lévő, folyamatosan bekapcsolt, üzembiztos, vízálló kivitelben vagy tokban elhelyezett mobiltelefonnal, valamint a csónakban ülők számával megegyező mentőmellénnyel és tartalék evezővel. Ez az 1500 méteres sávot el nem hagyóknak is erősen ajánlott.
  • A kedvtelési célból üzemeltetett csónak éjjel és korlátozott látási viszonyok között a parttól számított 1500 méteres sávot nem hagyhatja el. Az időjárási körülmények kedvezőtlen változása esetén haladéktalanul el kell indulni a parttól mért 500 méteres távolságon belüli sávba.
  • A legalább 7,5 kW teljesítményű elektromos motorral hajtott csónakok korlátozás nélkül közlekedhetnek, ha a csónak vezetője legalább kishajó-vezetői képesítéssel rendelkezik. Ebben az esetben is javasolt egy feltöltött tartalék akkumulátor megléte.
  • Az ilyen speciális helyzetben, a hidegebb időben való hajózás, víziközlekedés során nagyon fontos az általános mentőeszközök megléte, a mentőmellény viselése, annak minősége, használhatósága.
  • Biztonságot ad az irányt és a saját pozíciót is mutató eszközök (iránytű, kompasz, GPS, radar) használata. Javasolt a GPS megléte (szintén feltöltött akkumulátorral, vízhatlan tokban) a lényeges pontok (legközelebbi partszakasz, legközelebbi és a környező kikötők) elmentésével.
  • A segélykérések során hívható a 112-es segélyhívószám, mely már a segélykérő helyadatait is elküldi, amennyiben IOS vagy Android rendszerű okostelefonról indítják a hívást. Ezzel együtt azonban javasoljuk, hogy ha baj történik, inkább a 1817-es vízi segélyhívót tárcsázzák, mert a segítség sokkal gyorsabban érkezhet. A 1817-re indított hívásukkal közvetlenül a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányág központját érik el. Ajánljuk gyorsgombra állítani a segélyhívót, hogy az akár egyetlen mozdulattal hívható legyen!
  • Legyen kéznél működőképes, vízmentes lámpa, amivel a mentőegységek részére világítani, illetve jelzést adni lehet.
  • Hirtelen feltámadó szél, vagy leereszkedő köd esetén javasolt a mentőmellény azonnali felvétele.
  • Ha a csónakon, vagy hajón van fürdőlétra, akkor javasolt a leengedése már a horgászat megkezdése előtt. Ugyanis ha valaki véletlenül a vízbe esik, akkor a réteges, vastag ruházat és a hideg víz miatt nem biztos, hogy létra nélkül vissza tud kapaszkodni.
  • Fontos hogy lehetőleg társsal induljunk horgászni. Ha egyedül megyünk, akkor tudjon rólunk valaki, hogy hová megyünk, meddig maradunk, és a horgászhelyet is úgy válasszuk ki, hogy hallótávolságba legyen a part, illetve olyan helyre menjünk, ahol látó-, és/vagy hallótávolságon belül más is horgászik.
  • Ha a csónak felborul, azt semmi esetre se hagyják el, hanem kapszkodjanak bele, és ha lehetőség van rá, akkor másszanak fel rá. Ne próbáljanak meg kiúszni a partra, mert a sikernek a vastag ruházat, és a hideg víz miatt csekély az esélye.
  • A téli időjárási körülmények nagyban megnehezíthetik, és lassítják a segítséget nyújtók munkáját, így a mentéshez szükséges idő is megnőhet, amely további komoly rizikófaktor a víziközlekedők számára.

Végül hozzáteszik, hogy a jegesedésig a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság minden rendőrőrsén készenlétben tart azonnal bevethető mentőhajókat, de a sikeres bevetések feltétele a fenti szabályok, tanácsok betartása is!

