Itt a megoldás: bevezették a perelévülés jogintézményét

Bevezetik a perelévülés jogintézményét, mondta előterjesztői expozéjában Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Kijelentette: „rendezni szükséges a valamelyik fél halála miatti félbeszakadás következtében megszüntethetetlen és érdemben elbírálhatatlan pereknek a problémáját. A perelévülés jogintézményének a bevezetése alkalmas eszköz e probléma kezelésére. Ennek lényege, hogy ha az érintett felek nem teszik meg a szükséges intézkedéseket a félbeszakadt eljárás folytatásának érdekében, azaz nem intézkednek a jogutód perbe vonása iránt, akkor az eljárás törvényben meghatározott időtartam elteltével a törvény erejénél fogva megszűnik. Mindemellett ugyanakkor a megújuló szabályozás a feleknek is szélesebb körben fog lehetőséget teremteni arra, hogy kezdeményezhessék a jogutód perbe vonását, az eljárás folytatása, a jogvita ésszerű időn belül történő elbírálásának megvalósulása érdekében. Az új jogintézmény várhatóan sok félbeszakadt peres ügy befejezését, illetve folytatását könnyíti majd meg.”

A fideszes Pajtók Gábor előrevivő jogintézménynek nevezte a perelévülést.

A KDNP-s Vejkey Imre hangsúlyozta, hogy a javaslat az eljárás félbeszakadása esetén is bevezeti a perelévülést.

A Mi Hazánk vezérszónoka, Apáti István azt mondta, hogy fel kell emelni a bírák és az igazságügyi alkalmazottak fizetését,

mert több bíróság is a működőképesség határára sodródott a munkaerőhiány miatt, és hiába vesznek fel új kollégákat, ők évek alatt jönnek bele ebbe a munkába, ezért a legegyszerűbb lenne a bírák és az igazságügyi alkalmazottak fizetésének szabad szemmel is jól látható megemelése.

Bárki is nyeri a választást jövő tavasszal, ehhez a kérdéshez azonnal hozzá kell nyúlni, mert alapvető probléma a pályaelhagyás és a munkaerőhiány - szögezte le az ellenzéki politikus.