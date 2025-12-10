ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.77
usd:
329.92
bux:
108217.06
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Képviselők az Országgyűlés plenáris ülésén az Alkotmánybíróság új tagjairól tartott titkos szavazás előtt 2025. május 20-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Itt a megoldás: bevezették a perelévülés jogintézményét

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Megoldást talált az Országgyűlés arra a problémára, hogy vannak olyan bírósági perek, amelyek az egyik fél halála miatt nem tudnak folytatódni vagy lezárulni. A 137 igennel, 48 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadott törvénymódosítás egy új jogintézményt vezetett be.

Bevezetik a perelévülés jogintézményét, mondta előterjesztői expozéjában Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Kijelentette: „rendezni szükséges a valamelyik fél halála miatti félbeszakadás következtében megszüntethetetlen és érdemben elbírálhatatlan pereknek a problémáját. A perelévülés jogintézményének a bevezetése alkalmas eszköz e probléma kezelésére. Ennek lényege, hogy ha az érintett felek nem teszik meg a szükséges intézkedéseket a félbeszakadt eljárás folytatásának érdekében, azaz nem intézkednek a jogutód perbe vonása iránt, akkor az eljárás törvényben meghatározott időtartam elteltével a törvény erejénél fogva megszűnik. Mindemellett ugyanakkor a megújuló szabályozás a feleknek is szélesebb körben fog lehetőséget teremteni arra, hogy kezdeményezhessék a jogutód perbe vonását, az eljárás folytatása, a jogvita ésszerű időn belül történő elbírálásának megvalósulása érdekében. Az új jogintézmény várhatóan sok félbeszakadt peres ügy befejezését, illetve folytatását könnyíti majd meg.”

A fideszes Pajtók Gábor előrevivő jogintézménynek nevezte a perelévülést.

A KDNP-s Vejkey Imre hangsúlyozta, hogy a javaslat az eljárás félbeszakadása esetén is bevezeti a perelévülést.

A Mi Hazánk vezérszónoka, Apáti István azt mondta, hogy fel kell emelni a bírák és az igazságügyi alkalmazottak fizetését,

mert több bíróság is a működőképesség határára sodródott a munkaerőhiány miatt, és hiába vesznek fel új kollégákat, ők évek alatt jönnek bele ebbe a munkába, ezért a legegyszerűbb lenne a bírák és az igazságügyi alkalmazottak fizetésének szabad szemmel is jól látható megemelése.

Bárki is nyeri a választást jövő tavasszal, ehhez a kérdéshez azonnal hozzá kell nyúlni, mert alapvető probléma a pályaelhagyás és a munkaerőhiány - szögezte le az ellenzéki politikus.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Itt a megoldás: bevezették a perelévülés jogintézményét

per

országgyűlés

igazságszolgáltatás

elévülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
100 milliárdos program a napelemeseknek – íme a részletek

100 milliárdos program a napelemeseknek – íme a részletek

Magyarország kormánya február elején családok számára indít pályázatot, 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálva 10 kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez erősítette meg szerdai Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.
 

Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

Lakossági energiatárolási pályázatot hirdet a kormány, 80 százalékos támogatással

Hat év múlva 19 perc alatt ki lehet majd jutni Ferihegyre – részletek

Bejelentés: a rendőrség felügyelete alá kerülnek a Szőlő utcai és hasonló intézetek

Határozott kormánylépés a Szőlő utca ügyében, érkeznek a smasszerek – itt a rendelet

Folytatja a bűnügyi akciót a nyomozó ügyészség a Szőlő utcai ügyben

VIDEÓ
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Önkéntes visszahívást jelentett be a Nestlé

Önkéntes visszahívást jelentett be a Nestlé

A Nestlé elővigyázatossági okokból önkéntes visszahívást indított a LACTOGEN Harmony 1 és BEBA OPTIPro 1 csecsemőtápszerek egyes tételei esetében, miután a gyártósoron Bacillus cereus baktériumot azonosítottak - közölte a cég.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Palace kálváriája csak a kezdet volt: nem kegyelmez az UEFA, jöhetnek a tömeges kitiltások?

A Palace kálváriája csak a kezdet volt: nem kegyelmez az UEFA, jöhetnek a tömeges kitiltások?

Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklub-tulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Sperm from donor with cancer-causing gene was used to conceive almost 200 children

Sperm from donor with cancer-causing gene was used to conceive almost 200 children

Some children have already died and only a minority who inherit the mutation will escape cancer in their lifetimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 12:36
Lazítja a nemzetbiztonsági ellenőrzéseket a kormány egyes munkakörök esetében
2025. december 10. 12:03
„Isten veled, barátom” – Orbán Viktor búcsúja Balázs Pétertől
×
×
×
×