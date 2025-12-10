Vámos Petra: borzasztó csalódás

A dánok elleni vasárnapi középdöntős rangadót betegség miatt kihagyó irányító a találkozó után elmondta: még nem gyógyult meg teljesen, de így is vállalta a játékot.

„Nagyon nehéz bármit mondani. Szerintem az egész csapat nevében állíthatom, hogy

iszonyatosan csalódottak vagyunk. Azt éreztem, hogy sok esetben megkönnyítettük a hollandok dolgát ezekkel a labdaeladásokkal, abból le tudtak indulni”

– hangsúlyozta az MTI-nek Vámos.

„Ugyanakkor úgy vélem, hogy itt ma olyan faktorok is voltak, amikkel mi nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Nyilván nem erre fogok bármit is, mert mi hibáztunk nagyon sok esetben, de én azt éreztem, hogy ez egy macska-egér harc volt” – mutatott rá, ugyanakkor kérdésre sem mondott semmit a több vitatható ítéletet hozó dán játékvezetőkről. „Amit mondtam, abban benne volt minden.”

Megjegyezte, világbajnokságon jó eredmény a hetedik hely megszerzése, ugyanakkor nehéz most arra koncentrálnia, hogy az elmúlt húsz esztendő legjobb magyar vb-eredményét érték el.

„Csalódottak vagyunk, mert többről álmodunk, és afelé megyünk, hogy ezt megvalósítsuk, és tényleg nagyon jó a csapategység. Szakaszokban a mérkőzéseken belül nagyon magas szinten tudunk játszani. Úgy gondolom, hogy amit a jövő nekünk tartogat, az nagyon szép, csak nyilván ebben a pillanatban ez nem igazán vigasztal” – vallotta be Vámos Petra.

Golovin Vlagyimir: ezen a napon nem volt esélyünk..

Golovin Vlagyimir az elvesztett negyeddöntő után úgy vélte: csapatának ezen a napon nem volt esélye továbbjutásra a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.

A szövetségi kapitány az MTI-nek a társházigazda hollandoktól elszenvedett 28-23-as szerdai negyeddöntő után azt mondta: együttese játéka a közeli zónás előnyszerzésekről, betörésekről, hetesek kiharcolásáról szólt, ezeket kellett volna alkalmazni, ám nem sikerült, ezért alakult ki már az első félidő kétharmadára négygólos holland előny. Golovin rámutatott: ez nagyjából 45-50 percig tartott, utána pedig több hétméterest kapott egymás után a rivális.

„Nem akarok senkire semmit tolni, de a mai napon esélyünk nem lett volna a továbbjutásra...” – utalt a szakvezető a több esetben erősen vitatható játékvezetői ítéletekre.

Kérdésre elmondta: a legfontosabb az volt, hogy ne hagyják magukat, márpedig a keret rutinos tagjai sem igazán tapasztaltak még ilyet világversenyen.

„A tartás volt a legfontosabb, lejátszottuk ezt a mérkőzést, küzdöttünk, de tudjuk: amikor nagyon nincs esélyed, akkor nehéz nagyon koncentrálni” – mutatott rá.

Golovin szerint ebből a mérkőzésből nem szabad szakmai következtetéseket levonni, az egész vb-t illetően viszont lehet. „Hullámzó volt a teljesítmény, még fiatal a csapatunk, sok újoncunk van, akinek ez volt az első világversenye, ez biztosan befolyásolta” – fogalmazott, hozzáfűzve: a Szenegál elleni első fordulós csoportmérkőzésen bemutatkozó jobbszélsőnek, Falusi-Udvardi Laurának több meccse van nemzeti színekben, mint ahány edzésen részt vett a válogatottal. A magyar válogatott az elmúlt húsz év legjobb vb-eredményét produkálva hetedikként zárt, Golovin szerint ha folyamatosan az ötödik-hatodik pozíció környékén tudnak zárni (a tavalyi párizsi olimpián hatodik, az Európa-bajnokságon pedig harmadik lett csapata), az azt mutatja, hogy felzárkóztak az elit mezőnyhöz.

„Ha folyamatosan ott vagyunk ezen a szinten, akkor biztosan jönnek majd a győzelmek is” – tekintett előre.

A négy közé legutóbb 2005-ben jutott be a magyar válogatott, akkor bronzérmet szerzett Szentpéterváron. Azt követően kétszer volt nyolcadik, 2007-ben és 2013-ban, utóbbi óta egészen mostanáig a negyeddöntőbe sem került be a nemzeti csapat. A célkitűzés a legjobb hat közé kerülés volt az Európa-bajnoki bronzérmes magyar együttessel szemben.