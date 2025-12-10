ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
327.62
bux:
108571.16
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vámos Petra (b) és Csíkos Luca a német-holland közös rendezésû nõi kézilabda-világbajnokság negyeddöntõjében játszott Hollandia - Magyarország mérkõzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 10-én. A magyar válogatott nem jutott elõdöntõbe és hetedikként zárta a világbajnokságot, miután 28-23-ra kikapott a holland csapattól.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA

Vámos Petra: borzasztó csalódás

Infostart / MTI

Vámos Petra szerint sok esetben megkönnyítették a labdaeladásokkal a társházigazda holland csapat dolgát a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság 28-23-ra elvesztett szerdai negyeddöntőjében. Golovin Vlagyimir szerint a csapatnak most nem volt esélye...

A dánok elleni vasárnapi középdöntős rangadót betegség miatt kihagyó irányító a találkozó után elmondta: még nem gyógyult meg teljesen, de így is vállalta a játékot.

„Nagyon nehéz bármit mondani. Szerintem az egész csapat nevében állíthatom, hogy

iszonyatosan csalódottak vagyunk. Azt éreztem, hogy sok esetben megkönnyítettük a hollandok dolgát ezekkel a labdaeladásokkal, abból le tudtak indulni”

– hangsúlyozta az MTI-nek Vámos.

„Ugyanakkor úgy vélem, hogy itt ma olyan faktorok is voltak, amikkel mi nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Nyilván nem erre fogok bármit is, mert mi hibáztunk nagyon sok esetben, de én azt éreztem, hogy ez egy macska-egér harc volt” – mutatott rá, ugyanakkor kérdésre sem mondott semmit a több vitatható ítéletet hozó dán játékvezetőkről. „Amit mondtam, abban benne volt minden.”

Megjegyezte, világbajnokságon jó eredmény a hetedik hely megszerzése, ugyanakkor nehéz most arra koncentrálnia, hogy az elmúlt húsz esztendő legjobb magyar vb-eredményét érték el.

„Csalódottak vagyunk, mert többről álmodunk, és afelé megyünk, hogy ezt megvalósítsuk, és tényleg nagyon jó a csapategység. Szakaszokban a mérkőzéseken belül nagyon magas szinten tudunk játszani. Úgy gondolom, hogy amit a jövő nekünk tartogat, az nagyon szép, csak nyilván ebben a pillanatban ez nem igazán vigasztal” – vallotta be Vámos Petra.

Golovin Vlagyimir: ezen a napon nem volt esélyünk..

Golovin Vlagyimir az elvesztett negyeddöntő után úgy vélte: csapatának ezen a napon nem volt esélye továbbjutásra a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.

A szövetségi kapitány az MTI-nek a társházigazda hollandoktól elszenvedett 28-23-as szerdai negyeddöntő után azt mondta: együttese játéka a közeli zónás előnyszerzésekről, betörésekről, hetesek kiharcolásáról szólt, ezeket kellett volna alkalmazni, ám nem sikerült, ezért alakult ki már az első félidő kétharmadára négygólos holland előny. Golovin rámutatott: ez nagyjából 45-50 percig tartott, utána pedig több hétméterest kapott egymás után a rivális.

„Nem akarok senkire semmit tolni, de a mai napon esélyünk nem lett volna a továbbjutásra...” – utalt a szakvezető a több esetben erősen vitatható játékvezetői ítéletekre.

Kérdésre elmondta: a legfontosabb az volt, hogy ne hagyják magukat, márpedig a keret rutinos tagjai sem igazán tapasztaltak még ilyet világversenyen.

„A tartás volt a legfontosabb, lejátszottuk ezt a mérkőzést, küzdöttünk, de tudjuk: amikor nagyon nincs esélyed, akkor nehéz nagyon koncentrálni” – mutatott rá.

Golovin szerint ebből a mérkőzésből nem szabad szakmai következtetéseket levonni, az egész vb-t illetően viszont lehet. „Hullámzó volt a teljesítmény, még fiatal a csapatunk, sok újoncunk van, akinek ez volt az első világversenye, ez biztosan befolyásolta” – fogalmazott, hozzáfűzve: a Szenegál elleni első fordulós csoportmérkőzésen bemutatkozó jobbszélsőnek, Falusi-Udvardi Laurának több meccse van nemzeti színekben, mint ahány edzésen részt vett a válogatottal. A magyar válogatott az elmúlt húsz év legjobb vb-eredményét produkálva hetedikként zárt, Golovin szerint ha folyamatosan az ötödik-hatodik pozíció környékén tudnak zárni (a tavalyi párizsi olimpián hatodik, az Európa-bajnokságon pedig harmadik lett csapata), az azt mutatja, hogy felzárkóztak az elit mezőnyhöz.

„Ha folyamatosan ott vagyunk ezen a szinten, akkor biztosan jönnek majd a győzelmek is” – tekintett előre.

A négy közé legutóbb 2005-ben jutott be a magyar válogatott, akkor bronzérmet szerzett Szentpéterváron. Azt követően kétszer volt nyolcadik, 2007-ben és 2013-ban, utóbbi óta egészen mostanáig a negyeddöntőbe sem került be a nemzeti csapat. A célkitűzés a legjobb hat közé kerülés volt az Európa-bajnoki bronzérmes magyar együttessel szemben.

Kezdőlap    Sport    Vámos Petra: borzasztó csalódás

kézilabda

világbajnokság

női kézilabda-válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: nehéz tél vár Ukrajnára, rendszeressé válhatnak az áram- és gázellátási szünetek

Elemző: nehéz tél vár Ukrajnára, rendszeressé válhatnak az áram- és gázellátási szünetek

Az egyre gyakoribb és célzottabb orosz támadások az ukrajnai földgáz- és villamosenergia-előállítási egységek ellen még inkább az energiaimport felé tolják az országot. A gáz- és áramkimaradások emiatt várhatóan idén télen is gyakoriak lesznek mind lakossági, mind ipari szinten – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
 

Szergej Lavrov: még gondolatunk sincs Európával háborúzni

Fegyvert tesztelt az Ukrajnában meghalt brit ejtőernyős

Súlyos fenyegetést kaptak az európai NATO-országok

VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék

Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék

Mérsékelt elmozdulások jellemezték kedden az amerikai kereskedést a Fed ma esti kamatdöntése előtt, a vezető indexek vegyesen zártak, míg Ázsiában inkább kisebb negatív irányú mozgásokat lehetett látni ma reggel. Európában és az Egyesült Álllamokban is hasonló látszott a mai kereskedésben, a befektetők kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak az esti kamatdöntésre várva. A döntést követően pluszba ugrottak az irányadó amerikai indexek, miután a vártnak megfelelően kamatot csökkentett a Fed, Powell tájékoztatója közben pedig tovább emelkedtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi családi tervező naptár 2025-re: így lehetnek az utolsó hetek is stresszmentesek

Karácsonyi családi tervező naptár 2025-re: így lehetnek az utolsó hetek is stresszmentesek

December elején sem késő elkezdeni a tervezést az ünnepre. Ha már most tudatosan, heti kis blokkokra bontod a teendőket, a karácsony nem a rohanásról fog szólni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes tanker near Venezuela, Trump says

US seizes tanker near Venezuela, Trump says

The US president said the tanker was the "largest one ever seized", in a move that marks an escalation of tensions between the two countries.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 21:00
BL élőben: Kylian Mbappé hiányzik a Real Madrid kezdőcsapatából a Manchester City ellen
2025. december 10. 20:30
Jó, hogy van nekünk – Sós Csaba a magyar úszás új csillagáról
×
×
×
×