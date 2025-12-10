ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.8
usd:
329.71
bux:
108238.88
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az év első fővárosi újszülöttje az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház újszülött osztályán 2024. január 1-jén. Donát 2 óra 10 perckor született 3080 grammal és 53 centivel, császármetszéssel.
Nyitókép: Az év első fővárosi újszülöttje az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház újszülött osztályán 2024. január 1-jén. MTI/Lakatos Péter

Így kaphat majd nevet sok Magyarországon született gyerek

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A jövőben a nemzetiségi önkormányzatok dönthetnek arról, hogy a nemzetiségi származású gyerekeknek milyen keresztneveket szabad adni, de tiszteletben kell tartaniuk az új – immár a kulturális miniszter által jóváhagyott – névjegyzékre vonatkozó törvény alapelveit. Az erről szóló módosítást 166 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 13 tartózkodás mellett fogadta el a parlament.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a jövőben nem csak kezdeményezhetik, hanem minősített többséggel felül is vizsgálhatják a saját nemzetiségi utónévjegyzéküket – ismertette a módosítás lényegét előterjesztő expozéjában Ritter Imre német nemzetiségi képviselő.

Mint mondta: „jelen törvénymódosításunk egyelőre csak az utónévre vonatkozóan kínál egyértelmű, jól szabályozott megoldást, viszont az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben értelemszerűen benne foglaltatik a családi név, nemzetiségi névként való anyakönyvezésének lehetősége is. Ezzel kapcsolatban viszont az országos nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan nem tért ki a törvény, hogy milyen eljárásrenddel, milyen szavazási eljárásban mennyi idő alatt lehet és kell a döntést meghozni. Ez egy-egy ilyen családnévre, a nemzetiségi vezetéknévre vonatkozó eljárásban komoly fennakadást okozhat, ezzel sérülhet az az alapvető jog, amely az emberi méltóságból fakad és az állam által elismert védett egyéni jog. Ezt elkerülendő megkezdtük az országos önkormányzatokkal együttműködve a nemzetiségi családnevekre vonatkozó jogszabályi helyek eljárási rendjének vizsgálatát is."

A kormány képviseletében Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a módosítás a névadás tavalyi szabályozását egészíti ki azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatok maguk dönthetnek a névjegyzékük felülvizsgálatáról.

A fideszes Csibi Krisztina szerint a szabályozás egyszerű, kiszámítható és megerősíti a nemzetiségi autonómiát.

A KDNP-s Juhász Hajnalka úgy fogalmazott, hogy a felülvizsgálat során továbbra is tekintettel kell lenni a törvény alapelveire.

A jobbikos Brenner Koloman támogatásáról biztosította a javaslatot, mert a saját keresztnév és vezetéknév használata minden közösség alapvető joga.

Ritter Imre zárszavában azt mondta, hogy a módosítás a nemzetiségek számára megnyugtató döntés, de a nemzetiségi okmányok kérdését még rendezni kell a későbbiekben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Így kaphat majd nevet sok Magyarországon született gyerek

országgyűlés

keresztnév

nemzetiségek

nemzetiségi névjegyzék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Indulhat a gázai béketerv második szakasza – a szakértő szerint nem jön létre az, amit eredetileg elterveztek

Indulhat a gázai béketerv második szakasza – a szakértő szerint nem jön létre az, amit eredetileg elterveztek

Már csak egy izraeli túsz holtteste van a Gázai övezetben, így hamarosan megkezdődhet a tűzszünet második, a térség jövőjét rendező szakasza – közölte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársának azonban vannak bizonyos fenntartásai a második szakasz eredményességével kapcsolatban.
Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Magyarország kormánya február elején családok számára indít pályázatot, 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálva 10 kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez – erősítette meg szerdai Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.
 

Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

Hat év múlva 19 perc alatt ki lehet majd jutni Ferihegyre – részletek

VIDEÓ
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hirtelen kilengett a forint árfolyama

Hirtelen kilengett a forint árfolyama

A devizapiac szerdán ismét feszült várakozásban van, a befektetők a nap folyamán érkező kulcsfontosságú makroadatokra és jegybanki döntésekre készülnek. A forint és a vezető devizapárok egy szűkülő sávban ingadoznak, miközben a piac a következő órák iránymutató impulzusait keresi. A kereskedés ritmusa várhatóan felgyorsul, ahogy közeledik a Federal Reserve esti kamatdöntése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mennyit kaszál világbajnoki címével Lando Norris: vastagon fogott a ceruza

Kiderült, mennyit kaszál világbajnoki címével Lando Norris: vastagon fogott a ceruza

A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nobel Peace Prize winner will be in Oslo but won't make awards ceremony

Nobel Peace Prize winner will be in Oslo but won't make awards ceremony

Venezuelan opposition leader María Corina Machado, who lives in hiding, is reportedly safe and on her way to Oslo.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 14:15
Mostantól máshogy közlekedünk Magyarországon, mint korábban
2025. december 10. 13:40
Szigorítják a hitelreklámozást
×
×
×
×