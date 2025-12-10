Elemző: nehéz tél vár Ukrajnára, rendszeressé válhatnak az áram- és gázellátási szünetek

A 2022 februárjában elindított offenzíva óta rendszeressé váltak az orosz támadások az ukrajnai energetikai infrastruktúra ellen. Az elmúlt hetekben célzottan a földgázt termelő létesítmények kerültek tűz alá, de egyes területeken az áramtermelő objektumok is megsérültek. A lakossági ellátás mellett az ország gazdasági működéséhez szükséges ipari felhasználás miatt is kiemelten fontos, hogy az energiaellátás stabilitása biztosított maradjon. Ukrajna egyre nagyobb problémákkal nézhet szembe, ha folytatódnak az energia-infrastruktúrát célzó orosz támadások – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

A tanulmány szerzője, Szigethy-Ambrus Nikoletta az InfoRádióban elmondta: az őszi orosz támadások következtében egyre gyakrabban van áramkimaradás Ukrajnában, ami nemcsak a lakosság mindennapjait nehezíti meg, hanem az ipari termelésben is fennakadásokat okoz.

Ukrajna 2022 előtt viszonylag kisebb mértékben importált földgázt, mivel az országban lévő gáztermelő egységek biztosítani tudták a belső felhasználáshoz szükséges mennyiséget. Ez az állapot azóta jelentősen megváltozott, és 2022 óta három ország (Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) biztosítja az ukrán földgázimport 99 százalékát. Szigethy-Ambrus Nikoletta kiemelte:

a legtöbb földgáz Magyarországról érkezik Ukrajnába.

2025 januárja és májusa között az ukrán import 50 százalékát (1,47 milliárd köbméter) hazánk adta. Lengyelországból a teljes földgázimport 25 százaléka (760 millió köbméter), míg Szlovákiából 23 százaléknyi mennyiség (698 millió köbméter) érkezett Ukrajnába a 2025-ös év első öt hónapjában.

Az ukránok a villamosenergia tekintetében is főleg a szomszédos országokra hagyatkoznak. Tavaly az összimport 38 százaléka Magyarországról jött, Szlovákiából több mint 23 százalékban, Romániából pedig mintegy 18 százalékban érkezett villamos energia Ukrajnába. Az adatok jól mutatják, hogy a keletközép-európai régió országai, illetve a szomszédos országok a legmeghatározóbbak az ukrán energiaimport szempontjából is.

Szigethy-Ambrus Nikoletta szerint ez az importmennyiség akkor lehet elegendő, ha a belső kitermelések is folytatódnak Ukrajnában, de mivel folyamatosan és célzottan támadják az oroszok az energetikai előállító- és termelőhelyeket, kétséges, hogyan alakul az ellátás. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint arra éehet számítani arra, hogy

a télen gyakoriak lesznek a gáz- és áramkimaradások Ukrajnában mind lakossági, mind ipari szinten.

A gáz- és áramkimaradások az elemző szerint sok ukrán háztartásban megnehezíthetik a mindennapi életet. Szigethy-Ambrus Nikoletta hozzátette: az ipar számára nagy mennyiségű forrásra van szükség mind földgázból, mind villamosenergiából, de ha fennakadások lesznek az orosz támadások miatt, akkor ezt vélhetően a lakosság is meg fogja érezni. Ugyanez igaz az ukrán nemzetgazdaságra és a külkereskedelemre is, hiszen az előállított áruk jelentős részét exportra szánják. Mindezek alapján az elemző szerint nehéz időszak várhat Ukrajnára a tél hátralevő részében.