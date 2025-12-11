Ezekre a dolgokra mindenkinek érdemes figyelni, aki karácsonyfáért indul – büntetés is lehet a vége

Elindult a karácsonyfa-szezon, rengeteg autós indul útnak fenyőért. A nem megfelelően rögzített karácsonyfa komoly balesetveszélyt jelent, és súlyos büntetést is maga után vonhat – írja a Pénzcentrum.

Rengetegen egyszerűen beteszik a fát a csomagtartóba, és már mennek is, ám a rögzítésre kevesen figyelnek. Nem árt viszont tudni, hogy egy hirtelen fékezésnél vagy balesetnél a több tíz kilós fa lövedékként csapódhat előre az utastérben.

A Német Autóklub, az ADAC szerint az autó belsejében történő szállításnál a hátsó üléseket le kell hajtani, a fa törzse pedig előre mutasson, közvetlenül a háttámlához támasztva. A háttámla mögé érdemes egy falapot tenni, hogy jobban eloszoljon a terhelés, majd a fát spaniferrel rögzíteni.

Abban az esetben, ha a fa nem fér be az autóba, a tetőcsomagtartón célszerű szállítani. Hogy megóvjuk a fényezést, érdemes egy takarót tenni alá. A fa törzsének előre kell néznie, több hevederrel rögzítve. A szakértők külön felhívják a figyelmet: a gumipók önmagában nem nyújt megfelelő biztonságot, erős spanifereket kell használni!

Magyarországon a karácsonyfa – és minden más rakomány – szállítására a közúti közlekedés szabályai, vagyis a KRESZ előírásai vonatkoznak. Ennek megfelelően

a jármű rakományát úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát,

ne csússzon el,

ne essen le,

és ne változtassa meg a jármű menetstabilitását,

továbbá nem takarhatja el sem a világító- és fényjelző berendezéseket, sem a rendszámtáblát.

Ha a karácsonyfa túlnyúlik a jármű méretén, akkor különösen figyelni kell.

Oldalirányban a rakomány legfeljebb 40 centivel lóghat túl a jármű szélességén, hátrafelé pedig egy méternél nagyobb túlnyúlás esetén már kötelező megjelölni: nappal piros-fehér csíkos táblával, sötétben pedig fénnyel és prizmával kell jelezni a kilógó rakományt.

Tetőn szállításkor a tetőcsomagtartó használata kötelező, a fa stabil rögzítése pedig alapfeltétel.

A szabálytalan rakományrögzítésért akár bírságot is kiszabhat a rendőrség, ráadásul egy baleset esetén a nem megfelelően rögzített karácsonyfa súlyosbító körülménynek számít, és a kártérítési felelősséget is befolyásolhatja.