ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.91
usd:
327.63
bux:
0
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kis karácsonyfa egy mini kisbusz tetejére rögzítve.
Nyitókép: Unsplash

Ezekre a dolgokra mindenkinek érdemes figyelni, aki karácsonyfáért indul – büntetés is lehet a vége

Infostart

A karácsonyfa-vásárok megjelenéséve a fenyőfát szállító autók is felbukkannak az utakon. Azonban a nem megfelelően rögzített fa súlyosan balesetveszélyes és komoly bírságot is lehet érte kapni.

Elindult a karácsonyfa-szezon, rengeteg autós indul útnak fenyőért. A nem megfelelően rögzített karácsonyfa komoly balesetveszélyt jelent, és súlyos büntetést is maga után vonhat – írja a Pénzcentrum.

Rengetegen egyszerűen beteszik a fát a csomagtartóba, és már mennek is, ám a rögzítésre kevesen figyelnek. Nem árt viszont tudni, hogy egy hirtelen fékezésnél vagy balesetnél a több tíz kilós fa lövedékként csapódhat előre az utastérben.

A Német Autóklub, az ADAC szerint az autó belsejében történő szállításnál a hátsó üléseket le kell hajtani, a fa törzse pedig előre mutasson, közvetlenül a háttámlához támasztva. A háttámla mögé érdemes egy falapot tenni, hogy jobban eloszoljon a terhelés, majd a fát spaniferrel rögzíteni.

Abban az esetben, ha a fa nem fér be az autóba, a tetőcsomagtartón célszerű szállítani. Hogy megóvjuk a fényezést, érdemes egy takarót tenni alá. A fa törzsének előre kell néznie, több hevederrel rögzítve. A szakértők külön felhívják a figyelmet: a gumipók önmagában nem nyújt megfelelő biztonságot, erős spanifereket kell használni!

Magyarországon a karácsonyfa – és minden más rakomány – szállítására a közúti közlekedés szabályai, vagyis a KRESZ előírásai vonatkoznak. Ennek megfelelően

  • a jármű rakományát úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát,
  • ne csússzon el,
  • ne essen le,
  • és ne változtassa meg a jármű menetstabilitását,
  • továbbá nem takarhatja el sem a világító- és fényjelző berendezéseket, sem a rendszámtáblát.

Ha a karácsonyfa túlnyúlik a jármű méretén, akkor különösen figyelni kell.

Oldalirányban a rakomány legfeljebb 40 centivel lóghat túl a jármű szélességén, hátrafelé pedig egy méternél nagyobb túlnyúlás esetén már kötelező megjelölni: nappal piros-fehér csíkos táblával, sötétben pedig fénnyel és prizmával kell jelezni a kilógó rakományt.

Tetőn szállításkor a tetőcsomagtartó használata kötelező, a fa stabil rögzítése pedig alapfeltétel.

A szabálytalan rakományrögzítésért akár bírságot is kiszabhat a rendőrség, ráadásul egy baleset esetén a nem megfelelően rögzített karácsonyfa súlyosbító körülménynek számít, és a kártérítési felelősséget is befolyásolhatja.

Kezdőlap    Autó    Ezekre a dolgokra mindenkinek érdemes figyelni, aki karácsonyfáért indul – büntetés is lehet a vége

szabályozás

kresz

balesetveszély

szállítás

karácsonyfa

rögzítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

Nem kizárt, hogy a németek jövőre búcsút inthetnek a hagyományos nyolcórás munkanapnak. A kormányon lévő CDU/CSU és SPD koalíciója legalábbis ezt tervezi, és rugalmas munkaidőt biztosító törvényjavaslatot készít elő.
VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Van elfekvőben 1 millió dollárja? A Trump Aranykártyával tárt karokkal várja Amerika a tehetős bevándorlókat

Van elfekvőben 1 millió dollárja? A Trump Aranykártyával tárt karokkal várja Amerika a tehetős bevándorlókat

Megjelentette az amerikai állampolgárság megszerzését megkönnyítő úgynevezett "Trump Aranykártyát" az amerikai adminisztráció - ezt Donald Trump elnök jelentette be szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erősen és magabiztosan ébredt a forint csütörtök reggel

Erősen és magabiztosan ébredt a forint csütörtök reggel

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan opposition leader makes first public appearance after months in hiding

Venezuelan opposition leader makes first public appearance after months in hiding

Nobel Peace Prize winner María Corina Machado, who has been in hiding since January, speaks to the BBC in Oslo after her secretive journey.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 05:45
Parkolás-e a töltés – ha nem tudja a választ, 100 ezret is fizethet
2025. december 10. 16:02
Kiemelt bérezéssel autószerelőt keres a Legfőbb Ügyészség
×
×
×
×