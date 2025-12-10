Csökkentette az alapkamatot a Fed

A Fed az előző kettő, szeptemberi és októberi monetáris politikai ülésen szintén negyed százalékponttal csökkentette, azt megelőzőleg pedig öt monetáris politikai ülésen hagyta változatlanul 4,25-4,50 százalékon az irányadó dollárkamatsávot. Előzőleg legutóbb tavaly decemberben mérsékelte a kamatot, szintén 25 bázisponttal.

Az irányadó kamat ezzel 2022 óta a legalacsonyabbra csökkent.

A döntést indokló közlemény szerint a gazdasági aktivitás továbbra is mérsékelt ütemben bővül, a foglalkoztatás-bővülés az idén azonban lassult, a munkanélküliségi ráta szeptemberig enyhén emelkedett. Az infláció az év eleje óta ismét emelkedett és kissé magasabb maradt a kívánatosnál.

A Fed kiemelte: a gazdasági kilátások bizonytalansága továbbra is magas, az elmúlt hónapokban pedig nőtt a foglalkoztatási mandátum teljesülésének lefelé mutató kockázata. A kettős mandátum (maximális foglalkoztatás és 2 százalékos infláció) mindkét oldalára fennálló kockázatokra tekintettel a bizottság a kockázati egyensúly elmozdulása miatt döntött a kamatcsökkentés mellett.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a Fed továbbra is elkötelezett a 2 százalékos inflációs cél és a maximális foglalkoztatás elérése mellett, és a jövőbeli kamatdöntések során gondosan mérlegeli a beérkező adatokat, a kilátások változását valamint a kockázati egyensúlyt.