ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.91
usd:
327.63
bux:
0
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kimerült nő ül egy irodában a csukott szemén két postittal // Thats it, Im done
Nyitókép: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Nem kizárt, hogy a németek jövőre búcsút inthetnek a hagyományos nyolcórás munkanapnak. A kormányon lévő CDU/CSU és SPD koalíciója legalábbis ezt tervezi, és rugalmas munkaidőt biztosító törvényjavaslatot készít elő.

Az ezzel kapcsolatos vita nem új keletű, a rugalmas munkaidő bevezetése hosszabb ideje napirenden van. A kormánypártok már az előzetes koalíciós megállapodásban előirányozták ezt, de bőven akadt más sürgősebb teendő.

Sajtóbeszámolók szerint most azonban fordult a kocka, és a a szociáldemokrata Bärbel Bas vezette munkaügyi minisztérium az érvényben lévő törvény megváltoztatását, illetve a reformot előirányzó javaslat előterjesztését tervezi.

Ami a lényeget illeti, a brit és az ír példát követve

a koalíció a törvényben foglalt maximálisan napi nyolc órás munkaidő helyett jogilag szabályozott heti maximális munkaidőt akar bevezetni.

Az érvényben lévő törvény megváltoztatásának célja első hallásra rokonszenvesnek tűnik. A rugalmas megváltoztatással ugyanis a koalíció azt kívánja elősegíteni, hogy a munkavállalók jobban összeegyeztethessék a munkát és a családi életet.

A gazdaság pedig abban reménykedik, hogy az új szabályok magasabb termelékenységhez, vagyis végső soron nagyobb növekedéshez vezetnének, amire Németországnak jelenleg sürgősen szüksége van.

A koalíciós megállapodás ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a szabályozást a munkaidőre vonatkozó európai szabályokkal összhangban kell megvalósítani. Ennek jegyében a pártok párbeszédet ígért a szociális partnerekkel is.

Több tartományi politikus ugyanakkor a törvényjavaslat tervezett előterjesztését már így is megkésettnek nevezte. Egyes hírportálok ezzel kapcsolatban Rajna-vidék-Pfalz tartomány gazdasági miniszterét idézték, aki szerint a törvénymódosítást már a jövő év elején a Bundestag elé kellene terjeszteni.

A miniszter szerint a napi helyett bürokráciamentes heti munkaidő-nyilvántartás, a kölcsönös bizalmon alapuló munkaidő munkahelyeket biztosít.

A munkaügyi minisztérium most azt közölte, hogy az ígért egyeztetés már nagyrészt meg is történt. A szociális partnerek, azaz a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőinek álláspontja eltérő. A munkaadók szövetségének (BDA) vezetője egyetértett azzal, hogy gyorsabb cselekvésre van szükség. Az idézett vezérigazgató, Steffen Kampeter szerint a napokban a Bundestag által jóváhagyott nyugdíjreform árt az ország jövőjének, ezzel szemben a rugalmas munkaidő bevezetése növekedést generálhat.

Utalt arra is, hogy ennek szükségességét megerősítették felmérések is. A megkérdezettek többsége ugyanis a rugalmas munkaidő bevezetése mellett foglalt állást. Szerinte

a jelenlegi német munkajog az iparosodás korában ragadt, és a digitalizáció időszakában azonnali korszerűsítésre szorul.

A Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) vezetője ezzel szemben elutasította a rugalmas munkaidő bevezetését. Szerinte az figyelmen kívül hagyja a valós helyzetet. Több vállalatnál az alkalmazottak már így is tűrőképességük határán dolgoznak, magas a betegszabadság aránya, és egyre nagyobb a pszichológiai megterhelés.

„A munkaidő-törvény nem bürokratikus ereklye, hanem sokkal inkább az egészség, a pihenés és a biztonság védőgátja” – idézte a t-online portál Yasmin Fahimit. A nyolcórás munkaidő elleni támadás nem más, mint egyes munkáltatók kísérlete arra, hogy a munkarenddel és a munkaidővel kapcsolatos jogaikat a munkavállalók kárára változtassák.

A munkaügyi minisztérium a híradások szerint most kompromisszumot keres. Közleménye szerint értékelni kívánják az egyeztetéseket, és remény szerint 2026 eső felében már „kiegyensúlyozott javaslatot” tudnak a Bundestag elé terjeszteni.

Egyes értékelések szerint nehéz megbecsülni a a rugalmasabb munkaidő gazdasági hatását. A koalíció azonban a tervezett reformot a nagyobb növekedést elősegítő intézkedésnek tekinti.

Kezdőlap    Külföld    Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

németország

gazdaság

munkajog

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

Nem kizárt, hogy a németek jövőre búcsút inthetnek a hagyományos nyolcórás munkanapnak. A kormányon lévő CDU/CSU és SPD koalíciója legalábbis ezt tervezi, és rugalmas munkaidőt biztosító törvényjavaslatot készít elő.
VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Van elfekvőben 1 millió dollárja? A Trump Aranykártyával tárt karokkal várja Amerika a tehetős bevándorlókat

Van elfekvőben 1 millió dollárja? A Trump Aranykártyával tárt karokkal várja Amerika a tehetős bevándorlókat

Megjelentette az amerikai állampolgárság megszerzését megkönnyítő úgynevezett "Trump Aranykártyát" az amerikai adminisztráció - ezt Donald Trump elnök jelentette be szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erősen és magabiztosan ébredt a forint csütörtök reggel

Erősen és magabiztosan ébredt a forint csütörtök reggel

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan opposition leader makes first public appearance after months in hiding

Venezuelan opposition leader makes first public appearance after months in hiding

Nobel Peace Prize winner María Corina Machado, who has been in hiding since January, speaks to the BBC in Oslo after her secretive journey.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 07:05
Donald Trump előhúzta az Aranykártyát
2025. december 11. 06:48
Louvre: brutális hibák miatt sikerült a lopás, lezárult a vizsgálat
×
×
×
×