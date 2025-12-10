ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester beszél a Videoton Holdint Zrt. napelemparkjának sajtóbejárása előtt tartott tájékoztatón a cégcsoport székhelyén, Székesfehérváron 2019. augusztus 6-án. A naperőművet kísérleti jelleggel, mintegy kétszázmillió forintból létesítette a Videoton székesfehérvári ipari parkjában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Most dől el, ki veheti meg a Videoton focicsapatát

Infostart / MTI

Több pályázat érkezett a Videoton FC Fehérvár megvásárlására, a tulajdonos város közgyűlése várhatóan januárban dönt.

Több pályázat is beérkezett a szerdai határidőig a Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 százalékos üzletrészének megvásárlására – közölte Facebook-oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere (Fidesz), aki hozzátette, a pályamunkák kiértékelése következik, a közgyűlés pedig várhatóan januárban dönthet az értékesítés folyamatának újabb lépéséről.

„A mai napon lezárult a Fehérvár F. C. értékesítésére kiírt pályázatunk első fordulója. Ahogy azt már az előző hónapokban, hetekben is érzékeltük, hazai és nemzetközi érdeklődés is mutatkozott, mutatkozik a klub iránt. A mostani pályázati fordulóban több pályázat is érkezett, valamint hazai és nemzetközi befektetők is jelezték tárgyalási szándékukat a jövőre nézve, kérve, hogy teremtsünk lehetőségeket egyeztetések lefolytatására” – fogalmazott bejegyzésében a városvezető.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta, a cél természetesen továbbra is az, hogy olyan tulajdonost találjanak, aki „képes is, akarja is garantálni a klub működéséhez, szakmai fejlődéséhez szükséges pénzügyi és egyéb feltételeket”.

Június 13-án vált Székesfehérvár önkormányzata a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár tulajdonosává, néhány nappal azt követően, hogy a város közgyűlése kifejezte szándékát a Fehérvár FC Kft. átvételére.

Az előző bajnoki idény végén tett 1 forintos vételárjavaslatot Garancsi István, a gazdasági társaság addigi tulajdonosa az önkormányzatnak, azt követően került sor a tulajdonosváltásra.

