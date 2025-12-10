ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.66
usd:
329.18
bux:
108571.16
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ammán, Jordánia, 2016. október 19., Tatjana Haenni a 2016-os FIFA U17-es női világbajnokság záró sajtótájékoztatóján.
Nyitókép: Getty Images/Boris Streubel - FIFA

Női klubvezetőjük lesz Gulácsiéknak

Infostart / MTI

A német profi labdarúgásban elsőként a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzignek lesz női vezetője.

A lipcsei egyesület szerdán közölte, hogy január 1-től a svájci Tatjana Haenni veszi át az ügyvezető igazgatói posztot, amely Oliver Mintzlaff 2022-es távozása óta betöltetlen volt.

Az 59 éves Haenni 24-szer szerepelt hazája válogatottjában, majd edzőként dolgozott, részt vállalt az európai és nemzetközi szövetség projektjeiben, 2023 óta pedig az észak-amerikai profi liga sportigazgatója volt.

Az RB Leipzig 13 forduló után a második helyen áll a Bundesliga tabelláján, nyolc ponttal lemaradva a Bayern Münchentől.

Kezdőlap    Sport    Női klubvezetőjük lesz Gulácsiéknak

labdarúgás

bundesliga

gulácsi péter

rb leipzig

willi orban

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

A napelemek idehaza idén összesen 6,6 terawattóra villamos energiát termeltek, amivel a zöldenergia-termelők nemcsak termelésben, hanem teljesítményben is megelőzték a gázt, és átvették a második helyet az atomenergia után – mondta az InfoRádióban a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke. Kiss Ernő arról is beszélt, hogy az elmúlt négy évben 185 százalékkal emelkedtek a termelői árak, ezért úgy véli, növelni kellene a versenyképességet az alacsonyabb energiaköltségekre alapozva.
 

Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Lakossági energiatárolási pályázatot hirdet a kormány, 80 százalékos támogatással

Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő? - interaktív online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő? - interaktív online előadás

Infláció, geopolitikai bizonytalanság, infláció. Soha nem volt még ennyire aktuális kérdés, hogy miben érdemes valójában értéket tartani. Az arany évezredek óta a vagyon szimbóluma, miközben a „digitális aranyként” emlegetett Bitcoin alig több mint egy évtizede létezik – mégis alapjaiban formálja át a pénzről alkotott képünket. Vajon a fizikai nemesfém marad a biztos menedék, vagy a jövő már egyértelműen digitális?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliós kincsek lapulhatnak a te padlásodon is! Nem fogod elhinni, mit gyűjtöget a dunaújvárosi nyugdíjas: vagyonokat érhet

Milliós kincsek lapulhatnak a te padlásodon is! Nem fogod elhinni, mit gyűjtöget a dunaújvárosi nyugdíjas: vagyonokat érhet

Borbély Csaba ajándékként vásárolt néhány porcelánbabát, ma pedig a lakását már teljesen ellepték a kis hercegnők, bohócok és népviseletbe öltözött figurák.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US could ask foreign tourists for five-year social media history before entry

US could ask foreign tourists for five-year social media history before entry

The plan would affect people from countries, including the UK, who can fill out a form in lieu of a visa.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 17:30
Most dől el, ki veheti meg a Videoton focicsapatát
2025. december 10. 16:13
Klujber Katrin: mindannyiunkat motivál, hogy telt ház előtt legyőzzük a házigazda hollandokat
×
×
×
×