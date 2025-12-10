ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Vámos Petra (k), valamint a holland Lois Abbingh (b) és Nikita Van Der Vliet (j) a német-holland közös rendezésû nõi kézilabda-világbajnokság negyeddöntõjében játszott Hollandia - Magyarország mérkõzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 10-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA

Nem sikerült a kézilabdacsoda: Hollandia megállította a magyar válogatottat a női világbajnokság negyeddöntőjében

Infostart / MTI

A magyar női kézilabdaválogatott sima mérkőzésen 28-23 arányú vereséget szenvedett a német–holland közös rendezésű világbajnokság negyeddöntőjében a rotterdami Ahoy Arénában.

Este hat órától a vb-elődöntőbe jutás volt a tét a tornán eddig hibátlan, házigazda Hollandia ellen. A magyar válogatott tizenkét év után jutott be újra a legjobb nyolc közé a világbajnokságon – de sajnos most itt meg is kellett állniuk. Talán majd két év múlva, hazai környezetben...

A telt házas mérkőzésen a házigazdák már az első félidőben elhúztak: 14-9-ről fordultak a csapatok. A hollandok a második félidőben volt, hogy 8 gólra is elhúztak, négygólos különbségnél közelebb még a jobb periódusokban sem sikerült jönnie a magyar csapatnak.

A végeredmény 28-23 lett.

A magyar csapat ezzel a 7. helyen zárta a világbajnokságot, a továbbjutó hollandokra az elődöntőben az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia vár pénteken.

A két együttes legutóbb a tavalyi párizsi olimpia csoportkörében találkozott, akkor a már biztos negyeddöntős magyar válogatott 30-26-as vereséget szenvedett. Az örökmérleg így is kedvező, a rotterdami negyeddöntőt megelőző 48 mérkőzésen hét holland siker mellett 41 magyar győzelem született.

Az eddigi mind a hat vb-meccsét megnyerő társházigazdát négy magyarországi légiós erősítette, a győri Bo van Wetering, Dione Housheer és Kelly Dulfer, valamint a ferencvárosi Angela Malestein egyaránt kulcsjátékos a riválisnál, amely számíthatott a teltházat jelentő kilencezer szurkoló túlnyomó többségének támogatására. Köztük volt a mérkőzésre kilátogató Vilmos Sándor holland király is. A helyi műsorközlő egy órával a kezdés előtt erősen tört „Isten hozott! Gratulálunk!” üdvözléssel köszöntötte a magyar drukkereket.

Ezúttal a kapus Bukovszky Anna és a beálló Szmolek Apollónia maradt ki a magyar válogatott keretéből, amely a hatvan évvel ezelőtt vb-aranyérmes nemzeti csapat előtt tisztelgő szerelésben lépett pályára. Vállalta a játékot a dánok elleni vasárnapi középdöntős rangadót betegség miatt kihagyó Vámos Petra.

Az első három hazai támadás góllal zárult, valamennyit magyarországi légiós szerezte, a magyar együttes első találatai pedig a szélekről érkeztek. Golovin Vlagyimir együttese hat perc után, 4-3-nál vezetett először, higgadtan, kapkodás nélkül kezdte a negyeddöntőt az Eb-bronzérmes. Mindkét védelem keményen állta a sarat, az első tíz perc után 4-4 állt az eredményjelzőn úgy, hogy ekkor három perce már egyik csapat sem szerzett gólt.

Szemerey Zsófi hétméterest védett, negyedóra után 6-4-es holland vezetésnél kért időt a magyar szövetségi kapitány, a játékmegszakításnál fesztiválhangulat uralkodott a lelátón.

A magyar válogatott több mint tíz percig tartó gólcsendjét

Klujber Katrin hétméteresből zárta le, ám két figyelmetlenség és villámgyors holland találat után 22 perc elteltével először volt négy gól a különbség a társházigazdának úgy, hogy Van Wetering sorozatban háromszor volt eredményes (10-6). A maroknyi magyar tábor szakadatlan támogatása többnyire hallható volt a találkozót csendben figyelő holland nézők mellett, utóbbiak eseti jelleggel kezdtek szurkolásba. Az első félidő végét sok hiba jellemezte, ebből pedig a szünetre ötgólos előnyt kidolgozó hollandok jöttek ki jobban.

A hazaiak lövési hatékonysága 61, a magyaroké 39 százalék volt

ekkor ugyanannyi próbálkozásból, miközben a holland hálóőr csupán eggyel védett több kísérletet, azaz sok magyar lövés nem talált kaput.

Emberhátrányban kezdte a második játékrészt Golovin együttese, ám így is tartani tudta a különbséget. A folytatásban viszont – részben ugyancsak létszámfölényes szituációban – 17-11-re távolodott el Hollandia. Vámos rövid időn belül háromszor is betalált, a csapatkapitány Klujber Katrin viszont piros lapot kapott a 39. percben, mivel visszafutás közben szabálytalankodott, elgáncsolta kitörő ellenfelét. Ebben a periódusban több erősen vitatható játékvezetői ítélet tette bizonytalanná a magyarokat, kevesebb mint húsz perccel a vége előtt 20-13-s hazai vezetésnél időt kért Golovin Vlagyimir. „Harcoljatok!” – kérték a szurkolók, és a válogatott küzdött is, a kapuba csereként beállt Janurik Kinga többször nagy helyzetben védett, a nemzeti csapat pedig faragott hátrányából, de igazán közel nem tudott kerülni. A hajrára Dulfer megkapta harmadik két percét, így a piros lapot is, a magyar válogatott pedig a végéig hajtva öt találattal maradt alul.

Szemerey nyolc, Janurik hat, a túloldalon Yara ten Holte 15 lövést védett.

A magyar női kézilabdaválogatott sima mérkőzésen 28-23-as vereséget szenvedett a német–holland közös rendezésű világbajnokság negyeddöntőjében a rotterdami Ahoy Arénában. A hollandok már az első félidőben elhúztak öt góllal, és végig tartották a különbséget, nem sikerült felzárkózni. A mieink ezzel a hetedik helyen végeztek a vb-n, ami az elmúlt húsz év legjobb teljesítménye.
