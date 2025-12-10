Újszülöttek a jogrendszer határán: az Országgyűlés rendezte a problémát

Az új szabály egy még megdönthető jogi vélelmet vezet be: a gyermeket addig magyar állampolgárnak kell tekinteni, amíg ennek ellenkezője be nem bizonyosodik, mondta előterjesztői expozéjában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

„Az a célunk, hogy ezeknek a gyerekeknek a státusza az mihamarabb és a lehető leghumánusabb módon rendeződjön” – hangsúlyozta.

A Fidesz szerint a javaslat érzékeny és méltányos választ ad egy valós társadalmi problémára.

A KDNP úgy fogalmazott minden ember életérték, ezért a törvény az emberi méltóság védelmét is szolgálja.

A Demokratikus Koalíció is támogatja a kezdeményezést, mert az az emberi méltóságról és felelősségről szól, és véget vet annak az embertelen helyzetnek, amikor Magyarországon született újszülöttek állampolgárság nélkül maradnak. Ugyanakkor felvetették, hogy mi történik, ha később kiderül, az anya külföldi.

A Mi Hazánk Mozgalom szintén fontosnak nevezte a kérdést, de arra figyelmeztetett, hogy az időkorlát nélküli vélelem jogbizonytalanságot okozhat, ha később előkerülnek a szülők és más ország állampolgárainak bizonyulnak.

A vita lezárásakor Panyi Miklós hangsúlyozta bár az érintett gyermekek száma nem nagy, a módosítás szükséges. Az elmúlt években nőtt az örökbefogadások száma, a mostani változtatás pedig tovább gyorsíthatja a folyamatot.

Ha később bebizonyosodik, hogy a gyermek külföldi szülőktől származik, elveszíti a magyar állampolgárságot, de a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy más jogcímen újraigényelhesse azt.

A kormány szerint az új szabály életkezdési esélyt ad azoknak a gyermekeknek, akik eddig a jogrendszer határán kívül rekedtek.