Sárkány Zalán a férfi 1500 méteres gyorsúszás döntõjében a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon a lengyelországi Lublinban 2025. december 4-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Jó, hogy van nekünk – Sós Csaba a magyar úszás új csillagáról

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Tovább folytathatja sikeresorozatát az úszó Sárkány Zalán – mondta az InfoRádiónak az Egyesült Államokban készülő rövidpályás világbajnokról Sós Csaba szövetségi kapitány azután, hogy a versenyző a múlt heti lengyelországi kontinenstornán is nyert. A teljes magyar küldöttség hat éremmel, a pontverseny negyedik helyén zárta az Európa-bajnokságot.

Nekem nagyon tetszett. Rég éreztem magam ilyen jól a csapat közt, mint csapat. Tehát egy-két kiugró úszónk mindig volt. A múltban, a jelenben, meg lesz a jövőben is, de ilyen kiegyensúlyozott csapat, amit mutat a pontverseny negyedik helye, hogy ennek a csapatnak van ereje - értékelt az Inforádióban Sós Csaba.

A szövetség kapitány kiemelte, hogy

a rajtolásban és a fordulóknál jelentős előrelépés van az úszóinknál

és úgy szereztek érmeket, hogy három regnáló olimpiai bajnok nem volt ott a csapatban.

Ez egy nagyon jó teljesítmény, amit az is mutat, hogy szemben mondjuk a nyári világbajnoksággal, itt rengetegen úsztak egyéni csúcsot, és sok országos csúcs is megdőlt - mondta a kapitány.

Kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a magyaroknál sosem volt baj az elvégzendő munkával. „Ahogy viccesen szokták mondani, az edzőink nem ellenségei a munkának, de nem is bolondok, fölöslegesen nem dolgoznának ők sem, de rengeteg munka van ezekben az úszókban. Nekik mindig azon kell ügyeskedni, hogy ez sok munka ki is jöjjön a versenyzőkből”.

A nyári világbajnokságon azt volt a gond, hogy a legtöbben nem úszták meg az egyéni csúcsukat, és az baj. Ezt igyekezték orvosolni, és úgy tűnik, hogy ez sikerült, a „a hajó jó irányba megy”.

Sárkány Zalán és az aranyérem

Az aranyérmes Sárkány Zoltán teljesítményét is méltatta Sós Csaba. Emlékeztetett arra, hogy Zalán világkupát is nyert, ráadásul nem akárkik ellen. Most pedig az 1500 és a 800 gyorson is ott volt két olimpiai bajnok, ráadásul 800 gyorson a regnáló védő és a világcsúcstartó.

„Tavaly még a budapesti vb után én sem voltam biztos benne, hogy ez most egy kiszaladt idő, és aztán később majd valahova beszürkül, vagy pedig ez tartós lesz. Hát kérem, úgy néz ki, hogy tartós lesz, mert

a tehetség véletlenül nem nyilvánul meg”

– állapította meg a szakvezető.

Úgy látja, hogy Zalán nagyon tudatos, nagyon komoly, roppant erős ambíciókkal rendelkező, rendkívül intelligens, nagyon tehetséges úszó. Ráadásul az USA-ban tanul, ami azt jelenti, hogy rengeteg versenye van, itthon pedig a világ egyik legjobb edzőjénél, Szokolay Lászlónál készül, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy ez a történet tovább folytatódjon – zárta gondolatait Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya.

Nem sikerült a kézilabdacsoda: Hollandia megállította a magyar válogatottat a női világbajnokság negyeddöntőjében

Nem sikerült a kézilabdacsoda: Hollandia megállította a magyar válogatottat a női világbajnokság negyeddöntőjében

A magyar női kézilabdaválogatott sima mérkőzésen 28-23-as vereséget szenvedett a német–holland közös rendezésű világbajnokság negyeddöntőjében a rotterdami Ahoy Arénában. A hollandok már az első félidőben elhúztak öt góllal, és végig tartották a különbséget, nem sikerült felzárkózni. A mieink ezzel a hetedik helyen végeztek a vb-n, ami az elmúlt húsz év legjobb teljesítménye.
Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

A napelemek idehaza idén összesen 6,6 terawattóra villamos energiát termeltek, amivel a zöldenergia-termelők nemcsak termelésben, hanem teljesítményben is megelőzték a gázt, és átvették a második helyet az atomenergia után – mondta az InfoRádióban a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke, Kiss Ernő.
 

Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Lakossági energiatárolási pályázatot hirdet a kormány, 80 százalékos támogatással

Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
