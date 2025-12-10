Jó, hogy van nekünk – Sós Csaba a magyar úszás új csillagáról

Nekem nagyon tetszett. Rég éreztem magam ilyen jól a csapat közt, mint csapat. Tehát egy-két kiugró úszónk mindig volt. A múltban, a jelenben, meg lesz a jövőben is, de ilyen kiegyensúlyozott csapat, amit mutat a pontverseny negyedik helye, hogy ennek a csapatnak van ereje - értékelt az Inforádióban Sós Csaba.

A szövetség kapitány kiemelte, hogy

a rajtolásban és a fordulóknál jelentős előrelépés van az úszóinknál

és úgy szereztek érmeket, hogy három regnáló olimpiai bajnok nem volt ott a csapatban.

Ez egy nagyon jó teljesítmény, amit az is mutat, hogy szemben mondjuk a nyári világbajnoksággal, itt rengetegen úsztak egyéni csúcsot, és sok országos csúcs is megdőlt - mondta a kapitány.

Kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a magyaroknál sosem volt baj az elvégzendő munkával. „Ahogy viccesen szokták mondani, az edzőink nem ellenségei a munkának, de nem is bolondok, fölöslegesen nem dolgoznának ők sem, de rengeteg munka van ezekben az úszókban. Nekik mindig azon kell ügyeskedni, hogy ez sok munka ki is jöjjön a versenyzőkből”.

A nyári világbajnokságon azt volt a gond, hogy a legtöbben nem úszták meg az egyéni csúcsukat, és az baj. Ezt igyekezték orvosolni, és úgy tűnik, hogy ez sikerült, a „a hajó jó irányba megy”.

Sárkány Zalán és az aranyérem

Az aranyérmes Sárkány Zoltán teljesítményét is méltatta Sós Csaba. Emlékeztetett arra, hogy Zalán világkupát is nyert, ráadásul nem akárkik ellen. Most pedig az 1500 és a 800 gyorson is ott volt két olimpiai bajnok, ráadásul 800 gyorson a regnáló védő és a világcsúcstartó.

„Tavaly még a budapesti vb után én sem voltam biztos benne, hogy ez most egy kiszaladt idő, és aztán később majd valahova beszürkül, vagy pedig ez tartós lesz. Hát kérem, úgy néz ki, hogy tartós lesz, mert

a tehetség véletlenül nem nyilvánul meg”

– állapította meg a szakvezető.

Úgy látja, hogy Zalán nagyon tudatos, nagyon komoly, roppant erős ambíciókkal rendelkező, rendkívül intelligens, nagyon tehetséges úszó. Ráadásul az USA-ban tanul, ami azt jelenti, hogy rengeteg versenye van, itthon pedig a világ egyik legjobb edzőjénél, Szokolay Lászlónál készül, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy ez a történet tovább folytatódjon – zárta gondolatait Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya.