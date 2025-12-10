ARÉNA - PODCASTOK
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Diákokat kényszerített szexuális kapcsolatra a zempléni tanár, és fel is vette

Infostart / MTI

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte egy zempléni pedagógus letartóztatását, akivel szemben többek között szexuális erőszak minősített esetének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás – közölte szerdán a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

A tájékoztatás szerint a férfi 2017 és 2019 között egy diákja bizalmába férkőzött, és rendszeresen szexuális kapcsolatra kényszerítette őt. Ezzel csak akkor hagyott fel, amikor egy másik tanulója iránt kezdett el érdeklődni.

Idén májusban

egy akkor 16 éves tanítványával is intim viszonyba került, emellett mindkét sértettről pornográf felvételeket is készített.

Bizonyítottság esetén cselekményei alkalmasak lehetnek folytatólagosan, tizenkettedik életévét be nem töltött, nevelése, felügyelete alatt álló személy sérelmére erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia minősített eseteinek megállapítására – közölték.

Mint írták, a bíróság a bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára és a halmazat miatt kiszabható büntetés mértékére figyelemmel reálisnak tartotta a szökés, elrejtőzés veszélyét. Álláspontja szerint tartani kell attól is, hogy a gyanúsított a tanúk befolyásolásával a bizonyítást veszélyeztetné, de alappal lehet következtetni a bűnismétlés lehetőségére is.

