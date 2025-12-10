Vadállatokat szabadítanak rá a magyarországi polgármesterekre

Egy vadászterület vadászati jogára a jövőben csak egy haszonbérleti szerződés köthető. Az éves vadgazdálkodási terv jóváhagyásánál a hatóság már nemcsak a vadpopuláció adatait, hanem a vadállomány környezeti hatásait is figyelembe veszi.

A földek adásvételi és haszonbérleti szerződéseit, valamint az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlását elektronikusan teszik közzé a jegyzők bevonása nélkül, egyes öntözésszolgáló létesítmények mentességet kapnak az ingatlanügyi hatósági engedély alól.

A bevett egyházak a jövőben temető létesítésére vagy bővítésére is kaphatnak térítésmentesen földet a Nemzeti Földalapból, valamint ingyen juthat állami ingatlanhoz a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is – ismertette a módosításokat előterjesztői expozéjában Nagy István agrárminiszter.

Mint mondta: „a jövőben tehát az illetékes önkormányzattól átvállalt feladatként temető létesítésére, bővítésére vagy üzemeltetésére is átadható lesz földrészlet a bevett egyházak számára, ami magától értetődően az önkormányzati feladatoptimalizálás lehetőségeit is szélesíteni fogja. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről szóló törvény módosítása egyes ingatlanok tulajdonjogának a Gyermekmentő Szolgálat részére történő átruházását szolgálja. A vagyonjuttatás az egyesület közérdekű tevékenységét, közfeladat ellátását segíti elő. A kormányzat szándéka, hogy a hátrányos helyzetű, sérült, illetve beteg gyermekek fejlesztésével összefüggő állami feladatellátás az egyesület közreműködésével hatékonyabban mozdíthassa elő az érintett gyermekek táboroztatását, környezetvédelmi szemléletformálását, valamint a lovas parasport fejlesztését.”

A Fidesz szerint a javaslat a gazdálkodók mindennapi munkáját könnyíti, csökkenti az adminisztrációt és támogatja többek között a hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézményeket.

A KDNP a magyar agrárium megvédésének szükségességét hangsúlyozta az olcsó ukrán importtól és más globális kihívásoktól.

A DK a termőföldek szigorúbb védelmét sürgette, kifogásolva egyes mentességeket és a belterület bevonási szabályokat.

A Mi Hazánk arról beszélt, hogy a mezőgazdaság nehéz helyzetben van, a gazdatársadalom elöregedett és a fiatalok számára vonzóvá kellene tenni az ágazatot.

A vitában elhangzott, hogy a digitalizáció, például a horgászok elektronikus naplója tovább csökkentheti a bürokráciát.

A polgármester feladata lesz a kárt okozó vad befogása

A képviselők 134 igen szavazat mellett elfogadták az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosítását. A minősített többséget igénylő részekre 34-en mondtak nemet, 15-en tartózkodtak, míg az egyszerű többséggel elfogadható passzusok ellen 32-en voksoltak, 15 képviselő pedig tartózkodott.

A törvényalkotási bizottság egészítette ki a jogszabályt a kárt okozó vagy kockázatot jelentő vad, a települések vadászterületnek nem minősülő részéről történő eltávolításával kapcsolatos feladatokkal. A jövőben a köz- és állategészségügyi, illetve közbiztonsági okból, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében ezen kárt okozó vadak befogása és szükség szerinti elejtése az érintett település polgármesterének feladata lesz.

Az elejtéshez az illetékes rendőrkapitányság előzetes tájékoztatása szükséges, és csak 10 éve érvényes vadászjeggyel rendelkező vadász ejtheti el a vadat hangtompítós fegyverrel

– írja az MTI.

Az aranyszínű sárgaság szőlőbetegség terjedésének lassítása érdekében rendelkeztek arról, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa alapot hoz létre a szőlőültetvények kivágásával kapcsolatos feladatok elvégzésének finanszírozására.

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtokot is tulajdonló Jövő Nemzedék Földje Alapítványnak biztosították a Nemzeti Földalapba tartozó földek közfeladathoz rendelt vagyonkezelését. A jogszabály melléklete több mint 1500 ingatlant sorol fel, amelynek a vagyonkezelése az alapítványhoz kerül.