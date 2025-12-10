ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda Judit
Nicolas Sarkozy korábbi francia elnök a náci megszállással szembeni francia ellenállás évfordulójáról tartott megemlékezésen a Párizs közeli Suresnes-ben lévő Valerien-hegyen 2024. június 18-án. 84 évvel ezelőtt ezen a napon Charles de Gaulle francia tábornok felhívást intézett honfitársaihoz a BBC brit közszolgálati rádióban, hogy vegyék fel a harcot a megszállókkal és a nácikkal tűzszünetet kötő Vichy-kormánnyal szemben. De Gaulle hamarosan megkezdte a katonai ellenállás megszervezését, a Szabad Francia Erők felállítását.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Megjelent Nicolas Sarkozy börtönidejéről írt könyve

Infostart / MTI

A volt francia elnök három hetet töltött a párizsi La Santé büntetés-végrehajtási intézetben, könyvében az ország jelenlegi börtönrendszerének hatékonyságát is boncolgatja.

Egy fogoly naplója címmel megjelent szerdán Nicolas Sarkozy volt francia elnök könyve, amelyet a párizsi La Santé büntetésvégrehajtási intézetben letöltött, háromhetes börtönbüntetéséről írt.

Könyvében az exelnök újfent ártatlanságát hangoztatta, és azt is elmondta, hogy az ítélethirdetés után térde borult.

„Imádkoztam, hogy legyen erőm hordozni az igazságtalanság e keresztjét”

– fogalmazott. Nicolas Sarkozy a könyvben fenyegetőnek nevezte a börtön hangulatát, és kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi börtönrendszer keretein belül mennyire lehet sikeres az elítéltek visszaintegrálása a társadalomba.

Elmondta azt is, hogy börtönbe vonulása idején barátságos beszélgetést folytatott Emmanuel Macron jelenlegi államfővel, aki aggodalmát fejezte ki a La Santé viszonyai miatt és felajánlotta neki, hogy egy másik börtönbe viszik, azonban Sarkozy ezt elutasította. Az exelnök végül – biztonsági okokból – külön cellában, állandó rendőri felügyelettel kezdte meg büntetését.

„A hangulat fenyegető volt; Isten hozta a pokolban!”

– húzta alá, rémálomnak nevezve életének ezt a három hetét.

A börtönviszonyok leírása mellett Sarkozy saját pártját a jobbközép Republikánusokat is megszólítja és elárulja, hogy a börtönben telefonon beszélt Marine Le Pennel, az ellenzéki Nemzeti Tömörülés vezéralakjával, hangsúlyozva, hogy szerinte a Nemzeti Tömörülés „nem jelent veszélyt”.

„Gazdasági kérdésekben nem vagyunk azonos állásponton, nem ugyanaz a történetünk és tisztában vagyok vele, hogy még lehet a soraikban néhány problematikus tag; viszont nagyon sok franciát képviselnek, tiszteletben tartják a választási eredményeket és részt vesznek demokráciánk működtetésében” – szögezte le ezzel kapcsolatban.

Franciaország 2007 és 2012 közötti elnökét szeptember 25-én ítélte öt év börtönbüntetésre a párizsi büntetőbíróság bűnszövetségben való részvételért

a 2007-es győztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozása miatt indított perben.

Bár az ítélet elsőfokú volt, a bíróság – olyan „kivételesen súlyos tényekre” hivatkozva, amelyek „megingathatják az állampolgárok bizalmát a képviselőikben” – úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki az exelnök ellen. A büntetés ideiglenes végrehajtást vont maga után, ami azt jelenti, hogy bár Sarkozy fellebbezett az ítélet ellen, az nem bírt halasztó jelleggel.

A 70 éves exelnököt november 10-én helyezték szabadlábra, rendőri felügyelet mellett.

