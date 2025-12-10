ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
327.54
bux:
108571.16
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kék színű kőolajvezetékek futnak egy olajmező közelében.Forrás: Getty Images/onurdongel
Nyitókép: Getty Images/onurdongel

Tíz méter magas kőolaj-szökőkút tört fel a megrongálódott német vezetékből

Infostart / MTI

Nagyobb mértékű olajszennyeződést jelentettek be a kelet-németországi Brandenburg tartomány hatóságai egy kőolajvezetékben szerda este bekövetkezett „incidens” miatt.

„A karbantartók a helyszínen dolgoznak a PCK olajfinomítóhoz tartozó vezeték zsilipjénél”, a tartomány északkeleti részében – közölte a brandenburgi környezetvédelmi minisztérium.

A Rosznyeft orosz kőolajipari óriáscég német leányvállalatának a tulajdonában lévő finomító 2022 szeptembere óta a német állam felügyelete alatt áll.

A szóban forgó vezeték a balti-tengeri Rostock német kikötővárost a lengyel határnál, az Odera partján fekvő Schwedt kőolaj-finomítójával köti össze.

A tartományi kormány nem közölt részleteket a szennyeződés mértékével kapcsolatban.

A finomító egyik szóvivője szerint az „elsődleges következtetések alapján” az incidenst feltehetően a vezetéken csütörtökön végrehajtani tervezett biztonsági próba előkészületei idézték elő.

A szóvivő szerint egyelőre kizárható a szándékos külső beavatkozás.

A regionális médiumok szerint a kőolaj legalább tíz méter magasan szökött fel a vezetékből.

Az Oroszország elleni európai szankciók miatt a finomító 2023 óta nem dolgoz fel orosz kőolajat, az alternatív forrásból beszerzett alapanyagokat Rostock, illetve a lengyelországi Gdansk kikötőjén át szállítják Brandenburgba.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Külföld    Tíz méter magas kőolaj-szökőkút tört fel a megrongálódott német vezetékből

németország

környezetszennyezés

kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: nehéz tél vár Ukrajnára, rendszeressé válhatnak az áram- és gázellátási szünetek

Elemző: nehéz tél vár Ukrajnára, rendszeressé válhatnak az áram- és gázellátási szünetek

Az egyre gyakoribb és célzottabb orosz támadások az ukrajnai földgáz- és villamosenergia-előállítási egységek ellen még inkább az energiaimport felé tolják az országot. A gáz- és áramkimaradások emiatt várhatóan idén télen is gyakoriak lesznek mind lakossági, mind ipari szinten – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
 

Szergej Lavrov: még gondolatunk sincs Európával háborúzni

Fegyvert tesztelt az Ukrajnában meghalt brit ejtőernyős

Súlyos fenyegetést kaptak az európai NATO-országok

VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék

Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék

Mérsékelt elmozdulások jellemezték kedden az amerikai kereskedést a Fed ma esti kamatdöntése előtt, a vezető indexek vegyesen zártak, míg Ázsiában inkább kisebb negatív irányú mozgásokat lehetett látni ma reggel. Európában és az Egyesült Álllamokban is hasonló látszott a mai kereskedésben, a befektetők kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak az esti kamatdöntésre várva. A döntést követően pluszba ugrottak az irányadó amerikai indexek, miután a vártnak megfelelően kamatot csökkentett a Fed, Powell tájékoztatója közben pedig tovább emelkedtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi családi tervező naptár 2025-re: így lehetnek az utolsó hetek is stresszmentesek

Karácsonyi családi tervező naptár 2025-re: így lehetnek az utolsó hetek is stresszmentesek

December elején sem késő elkezdeni a tervezést az ünnepre. Ha már most tudatosan, heti kis blokkokra bontod a teendőket, a karácsony nem a rohanásról fog szólni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes tanker near Venezuela, Trump says

US seizes tanker near Venezuela, Trump says

The US president said the tanker was the "largest one ever seized", in a move that marks an escalation of tensions between the two countries.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 22:00
Megjelent Nicolas Sarkozy börtönidejéről írt könyve
2025. december 10. 21:42
Lezuhant egy katonai repülőgép, nincs túlélő Szudánban
×
×
×
×