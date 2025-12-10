ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.8
usd:
329.71
bux:
108238.88
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autók közlekednek egy sztrádán.
Nyitókép: Getty Images/gehringj

Mostantól máshogy közlekedünk Magyarországon, mint korábban

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Gyorsabban elszállítják az utak mentén veszteglő autókat, az igazoltató rendőrök testkamerát használhatnak, a kompokat is a közúthálózat részévé teszik és a vizsgaközpontok működését is átalakítják - egyebek mellett erről szólnak azok a törvénymódosítások, amelyeket 139 igen szavazattal, 28 nem ellenében és 16 tartózkodás mellett fogadott el az Országgyűlés.

Csökkentik a légiközlekedési vállalkozások terheit és bővítik a vasúthatóság engedélyezési lehetőségeit. A határátlépésre vonatkozó változtatások egyes járművek számára gyorsabb kilépést tesznek lehetővé, illetve egyszerűsítik a közutak mentén veszteglő járművek elszállítását, mondta előterjesztő expozéjában Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára.

Kiemelte: „a közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró, közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető járművek elszállíttatása, növekszik a közúti ellenőrzés hatékonysága. A közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos szabályozás kiegészítése hozzájárul a közlekedés biztonságának növeléséhez.”

A fideszes Bánki Erik kiemelte, hogy Magyarország fontos közlekedési csomópont, ezért a szabályozásoknak a modern igényekhez kell igazodniuk.

A KDNP-s Vejkey Imre szerint a veszteglő járművek gyors elszállítása életeket menthet, a testkamera alkalmazása pedig tisztább helyzetet teremt.

A Mi Hazánk vezérszónoka, Szabadi István támogatja, hogy a kompok a közúthálózat részévé váljanak, helyettesítve a hidakat, de aggályosnak tartja a testkamerák használatát, ha az autósok nem kapnak róla megfelelő tájékoztatást.

A független Kanász-Nagy Máté úgy fogalmazott, hogy a kormány szerelmes az aszfaltba, miközben a vasút és a kerékpáros közlekedés háttérbe szorul.

Lánszki Regő államtitkár zárszavában hangsúlyozta, hogy a rendőri igazoltatásoknál mind a közlekedőket, mind az ellenőröket védeni kell, a vizsgaközpontokra vonatkozó szabályok pedig a minőségbiztosítást szolgálják.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Mostantól máshogy közlekedünk Magyarországon, mint korábban

közlekedés

országgyűlés

törvénymódosítás

lánszki regő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Indulhat a gázai béketerv második szakasza – a szakértő szerint nem jön létre az, amit eredetileg elterveztek

Indulhat a gázai béketerv második szakasza – a szakértő szerint nem jön létre az, amit eredetileg elterveztek

Már csak egy izraeli túsz holtteste van a Gázai övezetben, így hamarosan megkezdődhet a tűzszünet második, a térség jövőjét rendező szakasza – közölte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársának azonban vannak bizonyos fenntartásai a második szakasz eredményességével kapcsolatban.
Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Magyarország kormánya február elején családok számára indít pályázatot, 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálva 10 kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez – erősítette meg szerdai Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.
 

Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

Hat év múlva 19 perc alatt ki lehet majd jutni Ferihegyre – részletek

VIDEÓ
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hirtelen kilengett a forint árfolyama

Hirtelen kilengett a forint árfolyama

A devizapiac szerdán ismét feszült várakozásban van, a befektetők a nap folyamán érkező kulcsfontosságú makroadatokra és jegybanki döntésekre készülnek. A forint és a vezető devizapárok egy szűkülő sávban ingadoznak, miközben a piac a következő órák iránymutató impulzusait keresi. A kereskedés ritmusa várhatóan felgyorsul, ahogy közeledik a Federal Reserve esti kamatdöntése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mennyit kaszál világbajnoki címével Lando Norris: vastagon fogott a ceruza

Kiderült, mennyit kaszál világbajnoki címével Lando Norris: vastagon fogott a ceruza

A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nobel Peace Prize winner will be in Oslo but won't make awards ceremony

Nobel Peace Prize winner will be in Oslo but won't make awards ceremony

Venezuelan opposition leader María Corina Machado, who lives in hiding, is reportedly safe and on her way to Oslo.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 13:53
Így kaphat majd nevet sok Magyarországon született gyerek
2025. december 10. 13:40
Szigorítják a hitelreklámozást
×
×
×
×