Tovább tart nyitva a határátkelő

Az ásotthalmi határátkelőhely december 12. és január 11. között pénteken, szombaton és vasárnap 7 órától 22 óráig tart nyitva. A határátkelő a hét többi napjain a korábbi működési rend szerint 7 óra és 19 óra között üzemel – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Melyik átkelő meddig tart nyitva Csongrád-Csanád vármegyében?

a röszkei és a csanádpalotai autópálya-határátkelőhely 24 órában,

a kiszombori és nagylaki közúti határátkelőhely is egész nap,

a röszkei közúti határátkelőhely 4-től 23 óráig,

a kübekházi és a tiszaszigeti közúti határátkelőhely 7 és 19 óra között működik.

Az utazók a határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről bővebben a rendőrség Határinfó oldalán (www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo), illetve a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak.