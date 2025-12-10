ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.66
usd:
328.74
bux:
108571.16
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
NEW ORLEANS, LOUISIANA, USA - DECEMBER 5: Border Patrol Commander Greg Bovino continues his effort to deport thousands of migrants from New Orleans at the Catahoula Crunch, the name given to this current sweep, on December 5, 2025 in New Orleans, Louisiana, USA. (Photo by John Rudoff/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/John Rudoff/Anadolu

Videojátékokkal készítik fel a migránsokat az ICE-razziákra

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Egyesült Államokban két népszerű videojátékon, a GTA-n és a Fortnite-on keresztül oktatják aktivisták a bevándorlókat, mit kell tenni, ha razziáznak a Bevándorlási és Vámhatóság emberei. A rajtaütések nyomán már sokakat kitoloncoltak az országból.

Az ICE – az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság – roppant megosztó intézmény Amerikában. Az ő embereik ütnek rajta a vélt és valódi illegális migránsokon, begyűjtik és kitoloncolják őket. Az állítólagos migránsok ellen símaszkos, kevlar-mellényes, gázsprés ügynökök szállnak szembe egy chicagói lakópark lakosaival és a hóba tepernek egy nőt. Máshol, Minnesota államban egy szabályos, fegyveres osztag rohamozott meg egy házat.

Donald Trump elnök épp kedden ecsetelte a Politicónak, hogy ő fellépett az általa civilizációs veszélynek tartott migráció ellen, míg az úgymond „gyenge” európai vezetők nem tették ezt. Az ICE rajtaütések nyomán ugyanakkor nemcsak törvényszegők, de olyanok is az ügynökök kezébe kerültek, akik az Egyesült Államokban nőttek fel és amikor kitoloncolják őket, számukra ismeretlen közegbe kerülnek, ismeretlen országokban.

Aktivisták ezért most fel akarják készíteni azokat, akinek félnivalója van és ehhez két videojáték szimulált valóságát válaszották ki. A Fortnite és a Grand Theft Auto, avagy (GTA) V az erőszakos sztorijáról ismert, de van, aki itt talált menedékre – írta cikképben az El País. A New Save Collective nevű játékoscsoport az előbbit használja arra, hogy az ICE ügynökei által végrehajtott razziákat rekonstruálja, ezzel felvilágosítva az embereket arról, hogy milyen jogaik vannak, ha a való világban rendőrökkel találkoznak.

„Jelenleg sokan vannak, akik bezárkóztak és félnek” – mondta egy video-interjúban a PitaBreadFace néven ismert felhasználó, az egyik szervező.

A Fortnite-ban november 21-én rendeztek meg egy szimulált ICE-razziát. A játékosok különböző szerepeket vállaltak magukra: voltak köztük ICE-ügynökök, a letartóztatottak ügyvédei, és voltak, akik egyszerűen csak a tanúkat játszották. A küldetés célja a „sebezhető” civilek letartóztatása vagy kihallgatása volt, ez egy olyan kifejezés, amelyet gyakran használnak a való életben az ICE-rajtaütések során.

A 404Media híroldal megosztott néhány videót, amelyet az esemény során készítettek. Az egyikben az „ügynökök” hivatalos igazolványt kérnek egy „polgártól”; mások odamennek, hogy megnézzék, mi történik, miközben az állítólagos ügynökök arra kérik őket, hogy távozzanak, mert szerintük ez nem az ő dolguk, de ők védekeznek: „Jogunk van rögzíteni” – mondják.

A tömeg nyomása miatt a tisztviselők gyorsan elhagyják a helyszínt. Hasonló helyzetek rendszeresen előfordulnak az ICE akciói során, ahol lakosok és aktivisták próbálják védeni a célbavett személyeket. A Belbiztonsági Minisztérium azonban sokszor azzal érvel, hogy például venezuelai kartellek tagjait gyűjtik be. Az El Paísnak nyilatkozó aktivista megjegyezte: nagyobb figyelmet kellene fordítani a videojáték-ágazatra, mivel az már kiterjedtebb, mint a zene és a filmipar. 2018 és 2021 között világszerte 500 millióval nőtt az online játékosok száma; 2023-ra pedig további 400 millióval, és az iparág tavaly már több mint 184 milliárd dolláros bevételt generált.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Videojátékokkal készítik fel a migránsokat az ICE-razziákra

chicago

minnesota

bevándorlási és vámhatóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem sikerült a kézilabdacsoda: Hollandia megállította a magyar válogatottat a női világbajnokság negyeddöntőjében

Nem sikerült a kézilabdacsoda: Hollandia megállította a magyar válogatottat a női világbajnokság negyeddöntőjében

A magyar női kézilabdaválogatott sima mérkőzésen 28-23-as vereséget szenvedett a német–holland közös rendezésű világbajnokság negyeddöntőjében a rotterdami Ahoy Arénában. A hollandok már az első félidőben elhúztak öt góllal, és végig tartották a különbséget, nem sikerült felzárkózni. A mieink ezzel a hetedik helyen végeztek a vb-n, ami az elmúlt húsz év legjobb teljesítménye.
Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

Helyzetjelentés a hazai napelem-boomról: új pályázatok és támogatások, nagy előretörés

A napelemek idehaza idén összesen 6,6 terawattóra villamos energiát termeltek, amivel a zöldenergia-termelők nemcsak termelésben, hanem teljesítményben is megelőzték a gázt, és átvették a második helyet az atomenergia után – mondta az InfoRádióban a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke, Kiss Ernő.
 

Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Lakossági energiatárolási pályázatot hirdet a kormány, 80 százalékos támogatással

Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas devizakibocsátásokra készül a kormány – mutatjuk, hogy reagál a forint!

Hatalmas devizakibocsátásokra készül a kormány – mutatjuk, hogy reagál a forint!

A devizapiac szerdán ismét feszült várakozásban van, a befektetők a nap folyamán érkező kulcsfontosságú makroadatokra és jegybanki döntésekre készülnek. A forint és a vezető devizapárok egy szűkülő sávban ingadoznak, miközben a piac a következő órák iránymutató impulzusait keresi. A kereskedés ritmusa várhatóan felgyorsul, ahogy közeledik a Federal Reserve esti kamatdöntése. Délután a magyar Államadósság Kezelő Központ mutatta be 2026-os, komoly devizaadóságot tartalmazó finanszírozási tervet, amit emésztenek még a piacok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy remek ajándék idén karácsonyra azoknak, akik a tudatosan bánnának a pénzükkel

Egy remek ajándék idén karácsonyra azoknak, akik a tudatosan bánnának a pénzükkel

A könyv a jelenlegi piaci helyzetben különösen aktuális kérdésekre is választ ad.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Fed lowers key US lending rate by a quarter point, for third cut this year

Fed lowers key US lending rate by a quarter point, for third cut this year

The Federal Reserve board's decision brings the new key interest rate to 3.50-3.75%.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 9. 16:33
Különleges helyzet állt elő Csehországban, két miniszterelnök van
2025. december 9. 14:19
Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?
×
×
×
×