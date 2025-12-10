Videojátékokkal készítik fel a migránsokat az ICE-razziákra

Az ICE – az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság – roppant megosztó intézmény Amerikában. Az ő embereik ütnek rajta a vélt és valódi illegális migránsokon, begyűjtik és kitoloncolják őket. Az állítólagos migránsok ellen símaszkos, kevlar-mellényes, gázsprés ügynökök szállnak szembe egy chicagói lakópark lakosaival és a hóba tepernek egy nőt. Máshol, Minnesota államban egy szabályos, fegyveres osztag rohamozott meg egy házat.

Donald Trump elnök épp kedden ecsetelte a Politicónak, hogy ő fellépett az általa civilizációs veszélynek tartott migráció ellen, míg az úgymond „gyenge” európai vezetők nem tették ezt. Az ICE rajtaütések nyomán ugyanakkor nemcsak törvényszegők, de olyanok is az ügynökök kezébe kerültek, akik az Egyesült Államokban nőttek fel és amikor kitoloncolják őket, számukra ismeretlen közegbe kerülnek, ismeretlen országokban.

Aktivisták ezért most fel akarják készíteni azokat, akinek félnivalója van és ehhez két videojáték szimulált valóságát válaszották ki. A Fortnite és a Grand Theft Auto, avagy (GTA) V az erőszakos sztorijáról ismert, de van, aki itt talált menedékre – írta cikképben az El País. A New Save Collective nevű játékoscsoport az előbbit használja arra, hogy az ICE ügynökei által végrehajtott razziákat rekonstruálja, ezzel felvilágosítva az embereket arról, hogy milyen jogaik vannak, ha a való világban rendőrökkel találkoznak.

„Jelenleg sokan vannak, akik bezárkóztak és félnek” – mondta egy video-interjúban a PitaBreadFace néven ismert felhasználó, az egyik szervező.

A Fortnite-ban november 21-én rendeztek meg egy szimulált ICE-razziát. A játékosok különböző szerepeket vállaltak magukra: voltak köztük ICE-ügynökök, a letartóztatottak ügyvédei, és voltak, akik egyszerűen csak a tanúkat játszották. A küldetés célja a „sebezhető” civilek letartóztatása vagy kihallgatása volt, ez egy olyan kifejezés, amelyet gyakran használnak a való életben az ICE-rajtaütések során.

A 404Media híroldal megosztott néhány videót, amelyet az esemény során készítettek. Az egyikben az „ügynökök” hivatalos igazolványt kérnek egy „polgártól”; mások odamennek, hogy megnézzék, mi történik, miközben az állítólagos ügynökök arra kérik őket, hogy távozzanak, mert szerintük ez nem az ő dolguk, de ők védekeznek: „Jogunk van rögzíteni” – mondják.

A tömeg nyomása miatt a tisztviselők gyorsan elhagyják a helyszínt. Hasonló helyzetek rendszeresen előfordulnak az ICE akciói során, ahol lakosok és aktivisták próbálják védeni a célbavett személyeket. A Belbiztonsági Minisztérium azonban sokszor azzal érvel, hogy például venezuelai kartellek tagjait gyűjtik be. Az El Paísnak nyilatkozó aktivista megjegyezte: nagyobb figyelmet kellene fordítani a videojáték-ágazatra, mivel az már kiterjedtebb, mint a zene és a filmipar. 2018 és 2021 között világszerte 500 millióval nőtt az online játékosok száma; 2023-ra pedig további 400 millióval, és az iparág tavaly már több mint 184 milliárd dolláros bevételt generált.