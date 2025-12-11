ARÉNA - PODCASTOK
A siófoki szabadstrand 2012. augusztus 14-én. A Balaton vízszintje Siófoknál 54 centiméter.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A nyulak is szóba kerültek a siófoki Nagystrand ügyében

Infostart

A siófoki strandok üzemeltetője, a Balaton-parti Kft. jelezte, hogy a jövő évi szezonra korábban, már áprilisban megkezdhetik a karbantartási munkálatokat, ha az időjárás megengedi. A lépés célja, hogy elkerüljék a szezon elején tapasztalt rendezetlenséget.

A nyári szezon értékelő testületi ülésén több képviselő is szóvá tette, hogy a strandok nem ideális állapotban várták a vendégeket. Egy képviselő a helyzetet úgy írta le, hogy a fű olyan magas volt, „hogy egy nyulat is el lehetett volna veszíteni benne” - számolt be a sonline.hu.

Kósz Ágota, a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint az idei évben körülbelül két hetes csúszás volt a szezon előtti munkák megkezdésében. Ennek oka az időjárás alakulása volt, amely befolyásolta a tereprendezési és karbantartási feladatok ütemezését.

Rugalmasabb időzítés a rendezett strandokért

Az üzemeltető jelezte, hogy amennyiben az időjárási körülmények megengedik, a fűnyírás, a strandterületek rendezése és az alapvető karbantartási munkák már áprilisban megkezdődhetnek. A cél az, hogy a strandok május közepére teljes egészében készen álljanak a hivatalos nyitásra. A korábbi kezdést az is indokolja, hogy már a tavaszi hónapokban is egyre többen látogatnak a Balaton-partra.

A Kft. szezonértékelése szerint az idei nyár időjárása rányomta a bélyegét a strandlátogatottságra és a bevételekre. Összesen

19 olyan nap volt a szezonban, amikor a strandok napi bevétele nem érte el az egymillió forintot,

ami a strandszezon jelentős részét érintette.

Az alacsonyabb látogatottságú időszakokra az üzemeltető csökkentett jegyárakkal vagy ingyenes belépéssel reagált, mivel tájékoztatásuk szerint ezekben az időszakokban a bevételek nem álltak volna arányban az üzemeltetési költségekkel.

A szezonértékelés során bizottsági felvetés nyomán felmerült a siófoki Nagystrand méretének kérdése is, és javasolták, hogy vizsgálják meg, szükség van-e a jelenlegi kiterjedésű strandterületre, illetve hogyan lehetne azt más módon hasznosítani. A strandterület nagyságáról azonban az önkormányzati tulajdon miatt nem az üzemeltető dönt.

