Éveken át tevékenykedett a pedofil szexuális ragadozó Pest vármegyében

December 5-én érkezett a bejelentés a rendőrségre. A nyomozók eljárást indítottak, és igazságügyi gyermekpszichológus kirendeléséről döntöttek, aki megerősítette a tényt: a gyermek által elmondottak megtörténtek – írja a rendőrség közleménye a police.hu oldalon.

A kiskorú sértett részletesen elmondta, hogy körülbelül

5 és 10 éves kora között a férfi rendszeresen simogatta őt, fogdosta a testrészeit, valamint szexuális cselekményekre is kényszerítette.

A kihallgatások során kiderült, a szülők nem tudtak arról, hogy a család barátjának tartott 51 éves C. László mit csinált a gyermekükkel.

December 8-án reggel a rendőrök a lakásán elfogták C. Lászlót. A kutatás során lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját is.

A kislányról és más gyermekekről készült, pornográf tartalmú felvételeket találtak az eszközökön.

A Pest vármegyei nyomozók szexuális erőszak bűntette miatt indítottak eljárást a férfi ellen. Gyanúsítotti kihallgatására őrizetbe vétele mellett került sor. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.