ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.64
usd:
329.66
bux:
108369.4
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
A Pest vármegyei rendőrök elfogtak egy szexuális ragadozót 2025. december 5-én
Nyitókép: police.hu

Éveken át tevékenykedett a pedofil szexuális ragadozó Pest vármegyében

Infostart

Egy Pest vármegyei településen egy kisiskolás lányt családjának egyik „barátja” rendszeresen, több éven keresztül szexuális cselekményekre kényszerített.

December 5-én érkezett a bejelentés a rendőrségre. A nyomozók eljárást indítottak, és igazságügyi gyermekpszichológus kirendeléséről döntöttek, aki megerősítette a tényt: a gyermek által elmondottak megtörténtek – írja a rendőrség közleménye a police.hu oldalon.

A kiskorú sértett részletesen elmondta, hogy körülbelül

5 és 10 éves kora között a férfi rendszeresen simogatta őt, fogdosta a testrészeit, valamint szexuális cselekményekre is kényszerítette.

A kihallgatások során kiderült, a szülők nem tudtak arról, hogy a család barátjának tartott 51 éves C. László mit csinált a gyermekükkel.

December 8-án reggel a rendőrök a lakásán elfogták C. Lászlót. A kutatás során lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját is.

A kislányról és más gyermekekről készült, pornográf tartalmú felvételeket találtak az eszközökön.

A Pest vármegyei nyomozók szexuális erőszak bűntette miatt indítottak eljárást a férfi ellen. Gyanúsítotti kihallgatására őrizetbe vétele mellett került sor. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Kezdőlap    Belföld    Éveken át tevékenykedett a pedofil szexuális ragadozó Pest vármegyében

rendőrség

bűnözés

pedofil

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Magyarország kormánya február elején családok számára indít pályázatot, 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálva 10 kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez – erősítette meg szerdai Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.
 

Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

Hat év múlva 19 perc alatt ki lehet majd jutni Ferihegyre – részletek

VIDEÓ
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszülettek az új megtakarítások, amelyek Magyarországon egyelőre teljesen elképzelhetetlenek

Megszülettek az új megtakarítások, amelyek Magyarországon egyelőre teljesen elképzelhetetlenek

A Moneybox és az Amundi három közös fejlesztésű, szuperalacsony költségű nyugdíjalapot indít az Egyesült Királyságban, az ügyfelek 0,29%-os éves költség mellett dolgoztathatják a pénzüket - írja a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg

Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg

Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nobel Peace Prize winner's daughter accepts award on her behalf

Nobel Peace Prize winner's daughter accepts award on her behalf

Venezuelan opposition leader María Corina Machado, who lives in hiding, is reportedly on her way to Oslo.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 15:36
Riposzt Vitézy Dávidnak, itt az új, kedvezményes MÁV-jegy
2025. december 10. 15:03
Vadállatokat szabadítanak rá a magyarországi polgármesterekre
×
×
×
×