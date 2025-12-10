ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
A két ünnep között, 10 napon át ingyenes lesz a parkolás.
Nyitókép: fotó: Vágner Ákos Facebook-oldala

Ingyenes lesz a parkolás a magyar nagyvárosban

Infostart

Eger városa a karácsonyi ünnepektől egészen január elejéig díjmentessé teszi felszíni parkolóit, hogy megkönnyítse a belváros megközelítését az autósok számára. A kedvezmény 2025. december 24-től 2026. január 4-ig lesz érvényben.

A döntést Vágner Ákos polgármester jelentette be közösségi oldalán. A városvezetés reményei szerint az ingyenes parkolás hozzájárul a helyi vendéglátóhelyek és üzletek forgalmának növekedéséhez - olvasható a heol.hu-n.

A díjmentesség kizárólag a felszíni parkolókra vonatkozik.

A polgármester külön felhívta a figyelmet arra, hogy a Katona téri és a Kertész úti parkolóházakban az ünnepek alatt is a megszokott díjszabás érvényes.

Vágner Ákos arra biztatja az autósokat, hogy éljenek a lehetőséggel, és „parkoljanak gondtalanul”, miközben felfedezik Eger ünnepi hangulatát.

